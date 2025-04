Gossip Girl stílustippek, amiket MINDEN nőnek ismernie kell – Serena titkai és Blair trükkjei!

A Gossip Girl – A pletykafészek 2007. szeptemberében debütált az amerikai CW csatornán, és gyorsan globális jelenséggé vált. A Cecily von Ziegesar könyvei alapján készült sorozat hat évadon át tartotta lázban a nézőket, egészen 2012-ig. A manhattani elit tinédzsereinek botrányokkal, titkokkal és luxussal teli életét bemutató széria azonnal kultikussá vált, nemcsak a történet, hanem a divattrendjei miatt is. Ismerd meg a Gossip Girl stílustippeket te is!

Gossip Girl stílustippek, amit neked is ismerned kell!

Forrás: Getty Image

Blake Lively (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Penn Badgley (Dan Humphrey), Ed Westwick (Chuck Bass) és Chace Crawford (Nate Archibald) nevét világszerte megismerte a közönség. A Gossip Girl nemcsak a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb tinisorozata lett, de divatikonokat is teremtett, a képernyőkön és azon is túl. Minden karakternek sajátos divatvilága volt, amit a rajongók nemcsak megcsodáltak, hanem követni is próbáltak. A Gossip Girl sorozat stylistja, Eric Daman gondoskodott arról, hogy a szereplők minden epizódban a legújabb (vagy éppen időtálló) divattrendeket képviseljék, miközben tükrözték személyiségüket is.

Forrás: Getty Image

Gossip Girl stílustippek kedvenc karaktereidtől:

Blair Waldorf – A kifinomult, klasszikus elegancia mestere

Blair mindig úrinőként jelent meg, legyen szó iskolai ebédről vagy gálavacsoráról. Kedvencei közé tartoztak a gyöngyök, a masnik, a tweed kosztümök és természetesen a fejpánt, ami a védjegyévé vált.

Styling tippek Blair nyomán: