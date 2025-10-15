Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Victoria's Secret Fashion Show modell edzés
Kockahasak, formás karok és végtelenül hosszú, izmos lábak. Végre kiderült, hogyan edzenek a Victoria's Secret angyalai. Így már mindent értünk!

A modellvilág egyik legnagyobb megtiszteltetése, ha valaki Victoria's Secret angyal lesz. A Victoria's Secret Fashion Show 2025-ös eseménye október 15-én kerül megrendezésre, ahol ismét megcsodálhatjuk a szupermodellek elképesztő idomait. Ezúttal annak jártunk utána, minek köszönhetik a földöntúli testüket, persze a genetikán túl.

Victoria's Secret Fashion Show
Így készülnek fel a Victoria's Secret-modellek a vonulásra a kifutón.
Forrás: Getty Images North America

A Victoria's Secret angyalainak fitnesztitkai

A fehérneműmodellek elképesztő alakja kemény munka és diéta eredménye. Az egyik leghíresebb edző, akivel a Victoria' Secret angyalai dolgoztak Justin Gelband. Justin átlagosan 5-6 modellt készít fel egy show-ra, és mindezt több mint 10 éve csinálja. A 2017-es divatbemutatóra ő készítette fel Candice Swanpoel, Sara Sampaio, Grace Elizabeth Harry, Alexina Graham, Sanne Vloet, és Megan Williams modelleket. De az egyik leghíresebb angyala Irina Shayk szupermodell volt.

"Nagyon szerencsés vagyok, hogy én edzhetem a világ legszebb nőit" – mondta Justin Gelband.

Justin szerint, bár a genetikájuk miatt a modellek  többnyire magasak és vékonyak, de az izmos, kidolgozott testek mögött komoly munka áll. Kiemelte azt is, hogy a legtöbb modell évekig balettozott, vagy tornász múlttal rendelkezik, és elárulta, hogy a fehérneműmodellek átlagosan heti 4x1 órát edzenek. Általában szeptemberben kezdődik a felkészülés, de az olyan régi motorosoknak, mint Candice Swanepoel, elegendő lehet 3 hét is. Justin az edzéstervében a feneket, a csípőt, a combokat célozza meg elsősorban, de természetesen minden testrésszel foglalkozik. Az edzéstervben kis súlyokkal dolgoznak, inkább boka- és csuklósúlyokkal. Minden edzés végét kardió követi, ami vagy ugrálókötelezés vagy lépcsőgépen való menetelést takart. 

Nézd meg ezt a videót, amit maga Justin készített Candice edzéséről!

@justin.gelband Candice Swanepoel Workout Results with Justin Gelband #candiceswanepoel #candiceswanepoeledit #candiceswanepoelworkout #vsfs2024 ♬ original sound - Victoria’s Secret

„Ellentétben  a guggolással és a sétáló kitörésekkel, amelyek miatt úgy érzed, hogy nem tudsz járni, az általunk végzett mozdulatoktól jól és szexinek érzik magukat a modellek. Kiemelt figyelmet fordítok a testtartásra és a magas sarkúban való járásra is. Nem látom a szárnyakat a műsor előtt, de tudom, hogy 10 kilót is nyomhatnak, ezért a lányok súlyozott mellényt viselnek, vagy súlyokat tartanak a karjukban, miközben gyakorlatokat végeznek, hogy meg tudják őrizni az egyensúlyukat a színpadon" – fogalmazta meg Justin

A személyi edző még azt a titkot is elárulta, hogy a modellek között komoly versengés van az edzésben és a felkészülésben. Úgy fogalmazott, hogy a köztük lévő pozitív feszültség, inkább testvéries versengésnek mondható, de a többi személyi edzővel próbálják őket arra ösztökélni, hogy csak a saját eredményeikkel foglalkozzanak. 

Candice Swanepoel
Candice Swanepoel a Victoria's Secret egyik angyala.
Forrás: Getty Images Europe

Milyen étrendet követnek a Victoria's Secret angyalai?

Az angyalok mindegyike egyéni vércsoportdiétát kap, ami a vércsoport, a kalcium- és vasszint alapján diktálja az étrendet. A lányok egy táplálkozási szakember segítségével dolgoznak, aki a vérvizsgálataik alapján személyre szabott étrendet készít.

A felkészülés sötét oldala

Justin elárulta, hogy az angyalok a felkészülési időszakban hihetetlenül stresszesek, ami nem meglepő, hiszen nekik emberek milliói előtt kell majd fehérneműben vonulniuk. Justin ezért az edzésterv részeként gyakran végeztet a lányokkal légzőgyakorlatokat illetve meditációkat is.  

„A nap végén arról van szó, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Csak azt akarom, hogy szexinek érezzék magukat – és ez nem a férfiakról szól. Arról szól, hogy a nőket képessé tegyük arra, hogy szeressék magukat és a saját testüket" – fogalmazta meg Justin Gelband.

Palvin Barbara visszatér a Victoria's Secret Fashion Show-ba: ezek voltak az eddigi legvadabb fehérneműs szettjei

Október 15-én visszatér a Victoria's Secret Fashion Show! Palvin Barbara is a kiválasztott angyalok között van, és ennek örömére összegyűjtöttük az előző években viselt összeállításait.

Így készült fel Angelina Jolie Lara Croft ikonikus szerepére: brutális terhelésnek volt kitéve

Így készült Angelina Jolie a Lara Croft filmre!

Demi Moore ennek az edzéstervnek köszönheti évtizedek óta tökéletes alakját

Ha azt hiszed, hogy Demi Moore csupán a szerencsés genetikájának köszönheti hibátlan alakját, ki kell hogy ábrándítsunk: a színésznő vérrel és verejtékkel faragja magának a csábító idomokat – na meg az alábbi edzéstervvel!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu