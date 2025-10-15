A modellvilág egyik legnagyobb megtiszteltetése, ha valaki Victoria's Secret angyal lesz. A Victoria's Secret Fashion Show 2025-ös eseménye október 15-én kerül megrendezésre, ahol ismét megcsodálhatjuk a szupermodellek elképesztő idomait. Ezúttal annak jártunk utána, minek köszönhetik a földöntúli testüket, persze a genetikán túl.

Így készülnek fel a Victoria's Secret-modellek a vonulásra a kifutón.

Forrás: Getty Images North America

A Victoria's Secret angyalainak fitnesztitkai

A fehérneműmodellek elképesztő alakja kemény munka és diéta eredménye. Az egyik leghíresebb edző, akivel a Victoria' Secret angyalai dolgoztak Justin Gelband. Justin átlagosan 5-6 modellt készít fel egy show-ra, és mindezt több mint 10 éve csinálja. A 2017-es divatbemutatóra ő készítette fel Candice Swanpoel, Sara Sampaio, Grace Elizabeth Harry, Alexina Graham, Sanne Vloet, és Megan Williams modelleket. De az egyik leghíresebb angyala Irina Shayk szupermodell volt.

"Nagyon szerencsés vagyok, hogy én edzhetem a világ legszebb nőit" – mondta Justin Gelband.

Justin szerint, bár a genetikájuk miatt a modellek többnyire magasak és vékonyak, de az izmos, kidolgozott testek mögött komoly munka áll. Kiemelte azt is, hogy a legtöbb modell évekig balettozott, vagy tornász múlttal rendelkezik, és elárulta, hogy a fehérneműmodellek átlagosan heti 4x1 órát edzenek. Általában szeptemberben kezdődik a felkészülés, de az olyan régi motorosoknak, mint Candice Swanepoel, elegendő lehet 3 hét is. Justin az edzéstervében a feneket, a csípőt, a combokat célozza meg elsősorban, de természetesen minden testrésszel foglalkozik. Az edzéstervben kis súlyokkal dolgoznak, inkább boka- és csuklósúlyokkal. Minden edzés végét kardió követi, ami vagy ugrálókötelezés vagy lépcsőgépen való menetelést takart.

Nézd meg ezt a videót, amit maga Justin készített Candice edzéséről!

„Ellentétben a guggolással és a sétáló kitörésekkel, amelyek miatt úgy érzed, hogy nem tudsz járni, az általunk végzett mozdulatoktól jól és szexinek érzik magukat a modellek. Kiemelt figyelmet fordítok a testtartásra és a magas sarkúban való járásra is. Nem látom a szárnyakat a műsor előtt, de tudom, hogy 10 kilót is nyomhatnak, ezért a lányok súlyozott mellényt viselnek, vagy súlyokat tartanak a karjukban, miközben gyakorlatokat végeznek, hogy meg tudják őrizni az egyensúlyukat a színpadon" – fogalmazta meg Justin