Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kifutó

Angyalok a kifutón: minden, amit a 2025-ös Victoria’s Secret divatbemutatóról tudni kell

kifutó 2025 Victoria's Secret Fashion Show
Virág Emília
2025.10.15.
A legendás Victoria’s Secret divatbemutató újra meghódítja a kifutót – több lesz a csillogás, a zene és sztárfellépő, mint valaha. Hat év szünet után tavaly tért vissza az ikonikus show, és azóta ismét a divatvilág egyik legjobban várt eseményéve lett.

A 2025-ös Victoria’s Secret Fashion Show-t október 15-én, szerdán rendezik meg New Yorkban, helyi idő szerint este 7 órától (magyar idő szerint csütörtökön hajnali 1-kor). A rajongók az Amazon Live-on, a Prime Video Live TV-n, valamint a Victoria’s Secret hivatalos közösségi oldalain, köztük Instagramon, YouTube-on és TikTokon is nézhetik élőben a közvetítést. A Pink Carpet már 16:30-kor indul, és idén először interaktív vásárlási lehetőséget is kínálnak: a nézők valós időben rendelhetik meg a kifutón látott fehérneműket.

Palvin Barbara és Stella Maxwell készülődnek a Victoria's Secret Fashion Show 2025 divatbemutatóra.
Palvin Barbara és Stella Maxwell készülődnek a Victoria's Secret Fashion Show 2025 divatbemutatóra.
Forrás: Getty Images

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: minden eddiginél nagyobb show-t ígérnek

A Victoria’s Secret Fashion Show mindig is több volt egy divatbemutatónál – a látványos kreaációk és a világsztárok részvétele a divatvilág cirkuszává koronázták az eseményt. Az idei évben is kitettek magukért a szervezők: KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott és a TWICE gondoskodik az élő zenei aláfestésről.

A kifutón visszatérnek a legendás angyalok és a legnagyobb szupermodellek: Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Joan Smalls, Ashley Graham és Palvin Barbi is vonul majd.

A show egyik legnagyobb szenzációja az amerikai Angel Reese, a Chicago Sky kosárlabdázója lesz. Ő az első profi sportoló, akit a Victoria’s Secret kifutóján láthatunk.

Angel Reese at the 2025 Victoria's Secret Fashion Show held at Steiner Studios on October 15, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Angel Reese
Forrás: Getty Images

A Victoria’s Secret 1995-ben rendezte meg első nagyszabású divatbemutatóját, és közel húsz éven át minden évben újabb és újabb látványos show-val kápráztatta el a közönséget. 2019-ben szüneteltették a rendezvényt. A tavalyi visszatérés óriási siker volt, és az idei évre még nagyobb durranást ígérnek.

Justin Bieber egy életre kiosztotta az anyját – VIDEÓ

A kanadai énekes édesanyja nemrég egy fekete-fehér fotót posztolt fiáról, a leírásban pedig kifejtette, hogy folyamatosan imádkozik Justin Bieberért és a rajongókat is buzdította, hogy tegyenek ők is hasonlóképp, hogy fia minél előbb meggyógyulhasson.

Újabb ismert hölgyre vette ki hálóját a nőcsábász énekes: új párja 17 évvel fiatalabb nála

John Mayer most nem egy új slágerrel, hanem a magánéletével került reflektorfénybe. A 47 éves zenészt az elmúlt napokban kétszer is együtt látták az influenszer és humorista Kat Sticklerrel, akivel állítólag mostanában kezdett el találkozgatni.

Kim Kardashian végre elárulta, miért hagyta el Kanye Westet: ez volt az utolsó csepp a pohárban

„Meg kellett mentenem magam, hogy jó anya lehessek” – vallotta be Kim kardashian, aki először beszélt őszintén arról, miért adta be a válópert négy gyermekének apja, Kanye West ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu