Angyalok a kifutón: minden, amit a 2025-ös Victoria’s Secret divatbemutatóról tudni kell

A 2025-ös Victoria’s Secret Fashion Show-t október 15-én, szerdán rendezik meg New Yorkban, helyi idő szerint este 7 órától (magyar idő szerint csütörtökön hajnali 1-kor). A rajongók az Amazon Live-on, a Prime Video Live TV-n, valamint a Victoria’s Secret hivatalos közösségi oldalain, köztük Instagramon, YouTube-on és TikTokon is nézhetik élőben a közvetítést. A Pink Carpet már 16:30-kor indul, és idén először interaktív vásárlási lehetőséget is kínálnak: a nézők valós időben rendelhetik meg a kifutón látott fehérneműket.

Palvin Barbara és Stella Maxwell készülődnek a Victoria's Secret Fashion Show 2025 divatbemutatóra.

Forrás: Getty Images

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: minden eddiginél nagyobb show-t ígérnek

A Victoria’s Secret Fashion Show mindig is több volt egy divatbemutatónál – a látványos kreaációk és a világsztárok részvétele a divatvilág cirkuszává koronázták az eseményt. Az idei évben is kitettek magukért a szervezők: KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott és a TWICE gondoskodik az élő zenei aláfestésről.

A kifutón visszatérnek a legendás angyalok és a legnagyobb szupermodellek: Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Joan Smalls, Ashley Graham és Palvin Barbi is vonul majd.

A show egyik legnagyobb szenzációja az amerikai Angel Reese, a Chicago Sky kosárlabdázója lesz. Ő az első profi sportoló, akit a Victoria’s Secret kifutóján láthatunk.

Angel Reese

Forrás: Getty Images

A Victoria’s Secret 1995-ben rendezte meg első nagyszabású divatbemutatóját, és közel húsz éven át minden évben újabb és újabb látványos show-val kápráztatta el a közönséget. 2019-ben szüneteltették a rendezvényt. A tavalyi visszatérés óriási siker volt, és az idei évre még nagyobb durranást ígérnek.