Palvin Barbara visszatér a Victoria's Secret Fashion Show-ba: ezek voltak az eddigi legvadabb fehérneműs szettjei

A tavalyi csúfos bukása után idén visszatér a Victoria's Secret Fashion Show és Palvin Barbara is. Az idei divatbemutató október 15-én lesz, az Instagramon és TikTokon pedig láthatjuk, hogyan készülnek a modellek a show-ra. Az egyik ilyen videóban jelentették be Barbi visszatérését is. Most összegyűjtöttük a modell előző megjelenéseit, és alig várjuk, hogy lássuk, mit visel majd idén!
A Victoria's Secret Fashion Show-n edzőruhákat, otthoni viseleteket és nem utolsósorban fehérneműket mutatnak be, amelynek különlegessége, hogy a fehérneműmodellek magas sarkúban, nagy angyalszárnyakkal vonulnak a kifutón, miközben popénekesek dala szól a háttérben. A show kultikus eseménnyé vált, ami tavaly tért vissza, de a rajongók hiába várták, hatalmasat csalódtak. Idén elvileg minden hibát kijavítottak, és figyelembe vették a rajongók kritikáit. Az idei műsor magyar idő szerint október 16-án, csütörtökön 00:30-kor kezdődik majd.
Palvin Barbara 2012-ben lépett először a Victoria's Secret Fashion Show csillogó kifutójára. Akkoriban még nagyon új névnek számított a modellek között.
A divatbemutatókon kiemelt szerepet kapnak az angyalok, azaz a Victoria's Secret Angels. Nem minden fehérneműmodell kapja meg ezt a kitüntetést. Barbi 2019-ben lett hivatalosan is angyal. Annak örömére pedig, hogy újra visszatér a híres márka kifutójára, összegyűjtöttük az ikonikus szettjeit, debütálását, és azt, mit viselt az angyallá avatásának évében.
2012-ben Palvin Barbi egy karácsony ünnephez illő fehérneműszettben volt. A piros bugyi és a metálfényű, fűzős felső izgalmas választás volt Barbi debütálására. A szettet egy latex magassarkú combcsizmával és hozzá illő latex kesztyűvel egészítették ki.
Barbi hosszú kihagyás után, 2018-ban tért vissza a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára. A divatbemutatón az egyik szettje egy arany, ezüst, szatén és bársony kavalkádjából álló melltartó és bugyi volt. A megjelenéséhez fűzős magas sarkú cipőt, és egy hosszú ujjú, boleróra hasonlító felsőt párosítottak.
Palvin Barbi ugyan azon a divatbemutatón egy edzőruhaszettben is felvonult. A fekete leggingset és a csillogó sportmelltartót egy pufi, kabátra hasonlító felsővel párosították. A szett része volt egy magasszárú, fűzős magas sarkú, és egy napszemüveg is. Ezen a divatbemutatón − az akkor még barátja, most már férje − Dylan Sprouse is a nézőtérről csodálta Barbit.
A 2024-es Victoria's Secret Fashion Show alkalmával Barbi egy átlátszó, ezüstösen csillogó ruhában volt, ami alá egy ugyanabból az anyagból készült fehérneműszettet vett fel. Barbi megjelenését ezüst szárnyakkal, ezüst magas sarkú szandállal, és hangsúlyos fülbevalókkal egészítették ki.
