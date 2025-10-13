Palvin Barbara visszatér a Victoria's Secret Fashion Show-ba: ezek voltak az eddigi legvadabb fehérneműs szettjei

A tavalyi csúfos bukása után idén visszatér a Victoria's Secret Fashion Show és Palvin Barbara is. Az idei divatbemutató október 15-én lesz, az Instagramon és TikTokon pedig láthatjuk, hogyan készülnek a modellek a show-ra. Az egyik ilyen videóban jelentették be Barbi visszatérését is. Most összegyűjtöttük a modell előző megjelenéseit, és alig várjuk, hogy lássuk, mit visel majd idén!

Palvin Barbara visszatér a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára

Forrás: Getty Images North America

Palvin Barbara a Victoria's Secret angyala

A Victoria's Secret Fashion Show-n edzőruhákat, otthoni viseleteket és nem utolsósorban fehérneműket mutatnak be, amelynek különlegessége, hogy a fehérneműmodellek magas sarkúban, nagy angyalszárnyakkal vonulnak a kifutón, miközben popénekesek dala szól a háttérben. A show kultikus eseménnyé vált, ami tavaly tért vissza, de a rajongók hiába várták, hatalmasat csalódtak. Idén elvileg minden hibát kijavítottak, és figyelembe vették a rajongók kritikáit. Az idei műsor magyar idő szerint október 16-án, csütörtökön 00:30-kor kezdődik majd.

Palvin Barbara 2012-ben lépett először a Victoria's Secret Fashion Show csillogó kifutójára. Akkoriban még nagyon új névnek számított a modellek között.

A divatbemutatókon kiemelt szerepet kapnak az angyalok, azaz a Victoria's Secret Angels. Nem minden fehérneműmodell kapja meg ezt a kitüntetést. Barbi 2019-ben lett hivatalosan is angyal. Annak örömére pedig, hogy újra visszatér a híres márka kifutójára, összegyűjtöttük az ikonikus szettjeit, debütálását, és azt, mit viselt az angyallá avatásának évében.

2012-ben Palvin Barbi egy karácsony ünnephez illő fehérneműszettben volt. A piros bugyi és a metálfényű, fűzős felső izgalmas választás volt Barbi debütálására. A szettet egy latex magassarkú combcsizmával és hozzá illő latex kesztyűvel egészítették ki.

Palvin Barbara a 2012-es Victoria's Secret divatbemutatóján

Forrás: Getty Image

Barbi hosszú kihagyás után, 2018-ban tért vissza a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára. A divatbemutatón az egyik szettje egy arany, ezüst, szatén és bársony kavalkádjából álló melltartó és bugyi volt. A megjelenéséhez fűzős magas sarkú cipőt, és egy hosszú ujjú, boleróra hasonlító felsőt párosítottak.