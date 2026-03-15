Stílustippek a vörös szőnyegről pasiknak: lesd el az Oscar-díjas színészek divattitkait!

Minden év elején árgus szemekkel figyeli a fél világ, vajon milyen káprázatos szetteket válogatnak össze a hírességek egy-egy vörös szőnyeges eseményre. A Golden Globe botrányos szettjei és Grammy villantásai után most az Oscar-gálán a fókusz. Ennek apropóján górcső alá vettük kedvenc Oscar-díjas színészeink outfitjeit, hogy elleshessünk tőlük néhány férfi stílustippet.
Férfi stílustippek Oscar-díjas színészektől
Timothée Chalamet, aki egy szerep kedvéért megvált ikonikus tincseitől is, mindent bevetett, hogy felhívja a figyelmet a Marty Supreme című filmre, ami miatt a legjobb férfi főszereplő díjára jelölték. Éppen ezért a bemutatók többségére extrém narancs összeállításokban érkezett. Nem szükséges tetőtől talpig ilyen vadító árnyalatot viselnünk, de olykor bevethetünk néhány karakteresebb színű darabot, hiszen friss és vagány megjelenést kölcsönöz. Pláne, ha a kiegészítők terén is merészebbek vagyunk.
A Frankenstein főszereplője, Jacob Elordi stílusos megjelenéséről híres. A lazább, sportosabb szettek mellett szívesen bújik elegáns összeállításokba. Ám még egy egyszerű nyakkendős szettet is izgalmassá tud tenni, még akkor is, ha csupán egyetlen szín különböző tónusait viseli. Mindennek az alapja, hogy jól szabott, különleges darabokat válogat össze.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
További pasiknak szóló divattippekért kattints a cikkekre!