Stílustippek a vörös szőnyegről pasiknak: lesd el az Oscar-díjas színészek divattitkait!

Minden év elején árgus szemekkel figyeli a fél világ, vajon milyen káprázatos szetteket válogatnak össze a hírességek egy-egy vörös szőnyeges eseményre. A Golden Globe botrányos szettjei és Grammy villantásai után most az Oscar-gálán a fókusz. Ennek apropóján górcső alá vettük kedvenc Oscar-díjas színészeink outfitjeit, hogy elleshessünk tőlük néhány férfi stílustippet.

Timothée Chalamet stílusa igen extrém, de mindig hatásos. Tanulj az Oscar-díjas színészektől!

Férfi stílustippek Oscar-díjas színészektől

Timothée Chalamet, aki egy szerep kedvéért megvált ikonikus tincseitől is, mindent bevetett, hogy felhívja a figyelmet a Marty Supreme című filmre, ami miatt a legjobb férfi főszereplő díjára jelölték. Éppen ezért a bemutatók többségére extrém narancs összeállításokban érkezett. Nem szükséges tetőtől talpig ilyen vadító árnyalatot viselnünk, de olykor bevethetünk néhány karakteresebb színű darabot, hiszen friss és vagány megjelenést kölcsönöz. Pláne, ha a kiegészítők terén is merészebbek vagyunk.

Stílusos férfi a vörös modern színekben, ahogyan az a vörös szőnyeghez illik

Zakó: Antioch About You 30 220 Ft, Ing: US Polo Assn Zalando 12 640 Ft, Nadrág: Urban Classic Zalando 9200 Ft, Sportcipő: Vans Zalando 23 790 Ft, Táska: Zara 10 995 Ft, Zoknik: szettben Adidas Answear 11 990 Ft, Napszemüveg: H&M 5495 Ft, Gyűrűk: szettben H&M 4595 Ft

A Frankenstein főszereplője, Jacob Elordi stílusos megjelenéséről híres. A lazább, sportosabb szettek mellett szívesen bújik elegáns összeállításokba. Ám még egy egyszerű nyakkendős szettet is izgalmassá tud tenni, még akkor is, ha csupán egyetlen szín különböző tónusait viseli. Mindennek az alapja, hogy jól szabott, különleges darabokat válogat össze.

Az elegáns férfi stílus alapvető összetevői

Kabát: Reserved 34 995 Ft, Ing: Calvin Klein Zalando 25 590 Ft, Nadrág: Weekday H&M 14 995 Ft, Cipő: Lasocki CCC 22 995 Ft, Nyakkendő: H&M 4795 Ft

