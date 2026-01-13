Indokolatlan meztelenkedés, pokoli szabások: a 2026-os Golden Globe-gála legrosszabb ruhái

Bár jócskán akadtak csodás ruhakölteményben megjelenő hírességek az év egyik legrangosabb eseményén, a Golden Globe 2026-os gáláján, azért ismét akadtak olyanok, akik elfelejtették, hogy milyen eseményre érkeznek.

Jennifer Lopez a Golden Globe 2026-os gáláján

Forrás: Getty Images

A Golden Globe 2026-os gálájára nem mindenki választott jól

Kezdjük mindjárt J.Lo-val: bár az 56 éves díva tényleg bombasztikusan néz ki, és ez így volt a Golden Globe 2026-os gáláján is, de azért néha el tudnánk tekinteni a meztelen teste látványától. Erről a sellőfazonú tüll alsó részről pedig egyszerűen nem vagyunk hajlandóak tudomást venni. Ariana Grande különleges szabású ruháját is mintha már ezerszer láttuk volna és a legrosszabb az egészben, hogy már elsőre sem tetszett.

De nem csak a csajok nyúltak mellé: Glen Powellnek már a frizurája is hagy némi kivetnivalót maga után, de sem a szemüveg, sem a bársony zakó nem ébresztett bennünk ellenállhatatlan vágyat.

Végül pedig itt van Maya Rudolph, akitől már megszokhattuk a pusztítóbbnál pusztítóbb outfiteket, de ezt a pokoli szabású ruhát még mi sem láttuk előre!

A győztesek listáját itt találod, több puszító szettért kattints ide, és nézd meg az alábbi videónkat!

@life.hu_official A 2026-os Golden Globe-gála legrosszabb ruhái A Golden Globe legjobb ruhái után most csemegézünk egy kicsit a kevésbé jól sikerült outfitekben. #life #GoldenGlobe #GoldeGlobe2026 #outfit #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: