Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
outfit

Indokolatlan meztelenkedés, pokoli szabások: a 2026-os Golden Globe-gála legrosszabb ruhái

outfit Golden Globe 2026 Jennifer Lopez
Life.hu
2026.01.13.
Ahogy minden vörös szőnyeges eseményen, úgy a Golden Globe 2026-os gáláján is találkozhattunk pusztító outfitekkel.

Bár jócskán akadtak csodás ruhakölteményben megjelenő hírességek az év egyik legrangosabb eseményén, a Golden Globe 2026-os gáláján, azért ismét akadtak olyanok, akik elfelejtették, hogy milyen eseményre érkeznek.

Jennifer Lopez Golden Globe 2026-os gáláján
Jennifer Lopez a Golden Globe 2026-os gáláján
Forrás: Getty Images

A Golden Globe 2026-os gálájára nem mindenki választott jól

Kezdjük mindjárt J.Lo-val: bár az 56 éves díva tényleg bombasztikusan néz ki, és ez így volt a Golden Globe 2026-os gáláján is, de azért néha el tudnánk tekinteni a meztelen teste látványától. Erről a sellőfazonú tüll alsó részről pedig egyszerűen nem vagyunk hajlandóak tudomást venni.  Ariana Grande különleges szabású ruháját is mintha már ezerszer láttuk volna és a legrosszabb az egészben, hogy már elsőre sem tetszett.

De nem csak a csajok nyúltak mellé: Glen Powellnek már a frizurája is hagy némi kivetnivalót maga után, de sem a szemüveg, sem a bársony zakó nem ébresztett bennünk ellenállhatatlan vágyat. 

Végül pedig itt van Maya Rudolph, akitől már megszokhattuk a pusztítóbbnál pusztítóbb outfiteket, de ezt a pokoli szabású ruhát még mi sem láttuk előre!

A győztesek listáját itt találod, több puszító szettért kattints ide, és nézd meg az alábbi videónkat!

@life.hu_official

A 2026-os Golden Globe-gála legrosszabb ruhái A Golden Globe legjobb ruhái után most csemegézünk egy kicsit a kevésbé jól sikerült outfitekben. #life #GoldenGlobe #GoldeGlobe2026 #outfit #Hollywood #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

"Feltekertük 11-ig": szívszorító titkos gesztussal tisztelegtek Rob Reiner előtt a Golden Globe-gálán

Megható, mégis visszafogott módon emlékezett meg a legendás rendezőről a 2026-os Golden Globe-gála. A díjátadó fináléjában Nikki Glaser személyes utalással búcsúzott a nemrég meggyilkolt Rob Reinertől.

Leonardo DiCaprio ellopta a show-t a Golden Globe-on: új királya lett a legkínosabb díjátadós girmaszoknak

Mikor egy fele annyi idő srác viszi el a díjadat... Viszont, ha a Golden Globe-on létezne „legjobb passzív jelenlét” kategória, azt Leonardo DiCaprio idén gond nélkül elvitte volna.

Így néz ki Golden Globe-díjasként a Vészhelyzet Carter dokija: még exkollégája is gratulált neki

A kórházsorozat két főszereplője pár percre ismét egymásra talált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu