Most minden divatrajongó a Dolce and Gabbana férfi modellekre csorgatja a nyálát

Most került megrendezésre a 2026 őszi/téli divathét Milánóban. Többek között láthattuk Dolce and Gabbana, Giorgio Armani, Ralph Lauren és Prada kollekcióit is. A TikTokon most mindenki a férfidivatról és persze a kifutókon látott sármos férfi modellekről beszél. Mutatjuk a férfi divathét legszexibb megjelenéseit!
Férfidivat: tarolt a Dolce and Gabbana kollekciója a milánói divathéten
- A milánói divathéten láthattunk a 2026/2026 őszi és téli kollekciók elképzeléseit.
- A Dolce and Gabbana formabontó módon vonultatta fel modelljeit.
- Nézd meg galériánkban, miért lettünk szerelmesek a divatház modelljeibe.
A milánói divathéten bepillantást nyerhettünk az őszi és téli férfidivat trendjeibe. Azonban a lenyűgöző, rétegezett férfi outfitek mellett a modellek is reflektorfénybe kerültek. A világsztárok közül az első sorban láthattuk Ed Westwicket, Nick Jonast, Noah Schnappet és Matt Smitht is. Idén a Dolce and Gabbana divatház elképesztően sármos férfiakat választott a kollekciójához, ami tökéletesen illett a luxust megidéző stílushoz. A TikTok egyből felkapta a megjelenéseket, és most minden divatrajongó erről beszél és a modellekről ábrándozik.
Kattints a galériára és nézd meg a Dolce and Gabbana legszexibb férfi megjelenéseit!
Mit tanulhattunk a kollekciódivat-előrejelzéseiből?
Ékszerekben a visszafogott alapdarabokat láthattunk, míg a túlméretezett napszemüvegek, és a vastag fekete keretes szemüvegek nagyon népszerűek voltak. Az oversize szabás továbbra is népszerű lesz, az egyszerű farmert pedig leváltja az öltönynadrág. A légies, rétegezett összeállítások jellemzik majd 2026 őszi férfi divatját. Színekben a sötétbarna, a fekete, a szürke, a sötétzöld és a burgundi dominált. A pöttyös minta nagyon népszerű lesz, és a '90-es évek divatját idéző hajszálcsíkos öltöny is visszatér. A férfidivat játékosabb, kreatívabb és művészibb lesz az új szezonban.
Nézd meg a TikTok-videóban, hogyan vonultak a gyönyörű férfi modellek!
Tekintsd meg további divatcikkeinket is: