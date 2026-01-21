Most minden divatrajongó a Dolce and Gabbana férfi modellekre csorgatja a nyálát

Most került megrendezésre a 2026 őszi/téli divathét Milánóban. Többek között láthattuk Dolce and Gabbana, Giorgio Armani, Ralph Lauren és Prada kollekcióit is. A TikTokon most mindenki a férfidivatról és persze a kifutókon látott sármos férfi modellekről beszél. Mutatjuk a férfi divathét legszexibb megjelenéseit!

Világsztárok a Dolce and Gabbana kifutó első sorában. Férfidivat minden mennyiségben.

Forrás: Getty Images Europe

Férfidivat: tarolt a Dolce and Gabbana kollekciója a milánói divathéten A milánói divathéten láthattunk a 2026/2026 őszi és téli kollekciók elképzeléseit.

A Dolce and Gabbana formabontó módon vonultatta fel modelljeit.

Nézd meg galériánkban, miért lettünk szerelmesek a divatház modelljeibe.

A milánói divathéten bepillantást nyerhettünk az őszi és téli férfidivat trendjeibe. Azonban a lenyűgöző, rétegezett férfi outfitek mellett a modellek is reflektorfénybe kerültek. A világsztárok közül az első sorban láthattuk Ed Westwicket, Nick Jonast, Noah Schnappet és Matt Smitht is. Idén a Dolce and Gabbana divatház elképesztően sármos férfiakat választott a kollekciójához, ami tökéletesen illett a luxust megidéző stílushoz. A TikTok egyből felkapta a megjelenéseket, és most minden divatrajongó erről beszél és a modellekről ábrándozik.