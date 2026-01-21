Most minden divatrajongó a Dolce and Gabbana férfi modellekre csorgatja a nyálát

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda

A férfi divathét 2026-os őszi divatbemutatójáról beszél most mindenki a TikTokon. Az elképesztő tervezések mellett a sztárvilág krémje és a férfi modellek is elkápráztattak minket. Mutatjuk a férfidivat legszexibb megjelenéseit és persze a sármos résztvevőit is!

Most került megrendezésre a 2026 őszi/téli divathét Milánóban. Többek között láthattuk Dolce and Gabbana, Giorgio Armani, Ralph Lauren és Prada kollekcióit is. A TikTokon most mindenki a férfidivatról és persze a kifutókon látott sármos férfi modellekről beszél. Mutatjuk a férfi divathét legszexibb megjelenéseit!

Világsztárok a Dolce and Gabbana kifutó első sorában. Férfidivat minden mennyiségben.
Forrás: Getty Images Europe

Férfidivat: tarolt a Dolce and Gabbana kollekciója a milánói divathéten

  • A milánói divathéten láthattunk a 2026/2026 őszi és téli kollekciók elképzeléseit.
  • A Dolce and Gabbana formabontó módon vonultatta fel modelljeit.
  • Nézd meg galériánkban, miért lettünk szerelmesek a divatház modelljeibe.

A milánói divathéten bepillantást nyerhettünk az őszi és téli férfidivat trendjeibe. Azonban a lenyűgöző, rétegezett férfi outfitek mellett a modellek is reflektorfénybe kerültek. A világsztárok közül az első sorban láthattuk Ed Westwicket, Nick Jonast, Noah Schnappet és  Matt Smitht is. Idén a Dolce and Gabbana divatház elképesztően sármos férfiakat választott a kollekciójához, ami tökéletesen illett a luxust megidéző stílushoz. A TikTok egyből felkapta a megjelenéseket, és most minden divatrajongó erről beszél és a modellekről ábrándozik.

Kattints a galériára és nézd meg a Dolce and Gabbana legszexibb férfi megjelenéseit!

Dolce & Gabbana 2026 ősz férfidivathét
Getty Images Europe

Mit tanulhattunk a kollekciódivat-előrejelzéseiből?

Ékszerekben a visszafogott alapdarabokat láthattunk, míg a túlméretezett napszemüvegek, és a vastag fekete keretes szemüvegek nagyon népszerűek voltak. Az oversize szabás továbbra is népszerű lesz, az egyszerű farmert pedig leváltja az öltönynadrág. A légies, rétegezett összeállítások jellemzik majd 2026 őszi férfi divatját. Színekben a sötétbarna, a fekete, a szürke, a sötétzöld és a burgundi dominált. A pöttyös minta nagyon népszerű lesz, és a '90-es évek divatját idéző hajszálcsíkos öltöny is visszatér. A férfidivat játékosabb, kreatívabb és művészibb lesz az új szezonban.

Nézd meg a TikTok-videóban, hogyan vonultak a gyönyörű férfi modellek!

@nssmagazine Take a look at the Dolce & Gabbana FW26 show #tiktokfashion #mfw #dolceandgabbana #dolcegabbana #milanfashionweek ♬ I Want You - Marvin Gaye

