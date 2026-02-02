Grammy 2026: elképesztő villantások és túl sok testrész – Ezek voltak az idei zenei díjátadó legmerészebb ruhakölteményei

A Grammy-gála a zenei élet Oscárja, ám ezen az eseményen a világsztárok mindig sokkal bevállalósabbak és botrányosabban is viselkednek, mint a filmes díjátadókon. Idén sem volt ez másképp. A Grammy 2026-ban is meghúzta a váratlant: elképesztő ruhakölteményekben jelentek meg a hírességek, amik semmit sem bíztak a képzeletre. Ezek közül csemegéztünk ezúttal.

Addison Rae elöl és hátul is villantott a Grammy 2026-os vörös szőnyeges eseményén.

Forrás: Billboard

Grammy 2026: ezek voltak az idei zenei díjátadó legdurvább villantásai

Összegyűjtöttük már a Grammy történelmének legszebb ruháit, listáztuk a valaha volt legsúlyosabb divatbakikat és az eddigi legnagyobb villantásokról is hírt adtunk. Az idei évben is alkottak a sztárok, amik közül jó néhány felkerül a zenei díjátadó legmerészebb vállalásai közé. Nézzük is név szerint azokat a hírességeket, akik bizony mindent is megmutattak magukból és a legmerészebb grammy outfiteket öltötték fel.

Teyana Taylor

Teyana Taylor a 68. Grammy-gálán.

Forrás: Getty Images North America

A Golden Globe-díjas színésznő, énekesnő sosem volt a visszafogottság híve. A Grammy 68. vörös szőnyeges eseményét úgy tisztelte meg, hogy gyakorlatilag mindenét közszemlére tette: kockás hasát és jól szabott melleit nem takarta textil, ahogyan az oldalát és a hátát sem. A Tom Ford által készített ruha szembement a gravitáció törvényeinek.

Addison Rae

Addison Rae fehér szettje sokat mutatott.

Forrás: Getty Images North America

A színésznő, influenszer egy igen érdekes vonalvezetésű ruhát öltött magára: dekoltázsa köldökig ért, hátul pedig szinte alig takarta ruha a híresség fertáját. Szettjét Pieter Mulier tervezte, aki azóta kivált az Alaïából, így nagyon úgy fest, hogy ez a ruha volt az utolsó, amit a divatháznak készített.

Chappel Roan

Chappel Roan arcpirító szettben érkezett.

Forrás: Getty Images North America

Ezt tényleg nem láttuk jönni! Az énekes-dalszerző konkrétan mindenkit zavarba ejtett az idei Grammy-gálán. Mondhatnánk, hogy merész ruhát öltött magára, de akkor nem mondanánk igazat, ugyanis a híresség egyszerűen elfelejtett felöltözni: egy teljesen átlátszó anyagú textildarabot csíptetett a mellbimbóira. Gyakorlatilag szó szerint mindene kilátszott ebből az összeállításból, amit Mugler tervezett számára.

Emily Livingston

Jeff Goldblum kedvese merész outfitet öltött.

Forrás: Getty Images North America

Jeff Goldblum kedvese alaposan megvillantotta bájait a díjátadón. A kanadai táncos deréig dekoltált szettben jelent meg a vörös szőnyegen, amit Maison Valentino készített.