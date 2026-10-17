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Percek alatt tönkremegy a csizmád, ha ezt a hibát elköveted

123rf -
trükk tönkremegy csizma
Váradi Melinda
2026.10.17.
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Hiába költesz egy vagyont a tökéletes őszi-téli cipőre, a téli időjárás pillanatok alatt tönkreteheti a kedvenc lábbelidet. Van egy hétköznapi hiba, amellyel észrevétlenül teszed tönkre a drága csizmát, pedig egy kis odafigyeléssel éveken át megőrizhetnéd a szépségét.

Egy minőségi bőrcsizma nemcsak a téli ruhatár egyik legfontosabb darabja, hanem komoly befektetés is, ezért érthető, ha szeretnéd több szezonon át viselni. Csakhogy a prémium minőség önmagában nem jelent védelmet az időjárással szemben. A nedvesség, a latyak és az utak síkosságmentesítésére használt só egyaránt megviselheti a bőrt, amely megfelelő ápolás nélkül kiszáradhat, elveszítheti a rugalmasságát, sőt akár meg is repedezhet. A károsodás ráadásul már néhány alkalom után láthatóvá válhat.

csizma tél bakancs
Legyen szó bakancsról vagy csizmáról, van valami, amiről egyiknél sem szabad elfeledkezni.
Forrás: 123rf
  • Egy apró figyelmetlenség, és búcsút inthetsz a csizma eredeti szépségének. 
  • A téli utcákon olyan veszély leselkedik a lábbelidre, amely ellen a magas ár sem véd meg. 
  • Néhány egyszerű ápolási trükkel megelőzheted a bosszantó károkat.

Tönkremegy a csizma, ha erre nem figyelsz

Sokan ott rontják el, hogy a vizes csizmát egyszerűen lerúgják az ajtóban, vagy a radiátor mellé teszik száradni. A közvetlen hőhatás azonban nem tesz jót a bőrnek: kiszáríthatja, deformálhatja az anyagot, és a ragasztott részeket is károsíthatja. A legfontosabb, hogy ne hagyd a szennyeződéseket és a sómaradványokat hosszú időre a lábbeli felületén. Hazaérkezés után egy puha, enyhén nedves kendővel óvatosan töröld át a csizmát, majd hagyd szobahőmérsékleten, természetes módon megszáradni. A belsejébe gyűrt tiszta papír segíthet felszívni a nedvességet, miközben a csizma megtartja a formáját.

Ha fehéres sófoltokat veszel észre, ne ess neki erős tisztítószerekkel! A különböző bőrtípusok eltérően reagálhatnak az otthoni praktikákra, ezért először mindig a gyártó ápolási útmutatóját kövesd, és az alkalmazott tisztítószert egy kevésbé látható részen próbáld ki. Kényes vagy drága lábbeli esetén a megfelelő bőrápoló termék, illetve a cipész segítsége lehet a legbiztonságosabb megoldás.

A rendszeres ápolás legalább annyira fontos, mint az, hogy hogyan tisztítod meg a lábbelit egy latyakos nap után. A bőr típusának megfelelő impregnálószer segíthet mérsékelni a nedvesség okozta károkat, de fontos, hogy az ápolószer illeszkedjen a csizma anyagához. A velúr és a nubuk például más kezelést igényel, mint a sima bőr. Az is sokat számít, hogy két viselés között hagysz-e elegendő időt a csizmának a teljes száradásra. Ha teheted, ne ugyanazt a párt hordd minden egyes nap, és a szezon végén se dobd egyszerűen a szekrény mélyére: tisztítsd meg, ápold, majd száraz, jól szellőző helyen tárold. 

A drága csizma hosszú élettartamának titka nem feltétlenül a luxusmárka vagy a magas vételár. Sokkal inkább az apró, következetes lépések számítanak, amelyekkel megóvhatod a téli időjárás legkellemetlenebb következményeitől.

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