Visszatér a 90-es évek csizmatrendje: újra hódítanak a szögletes orrú lépők

Egyetlen apró részlet is elég ahhoz, hogy az outfitedet teljesen más megvilágításba helyezze: az idei év csizmatrendje, a szögletes orr pedig pontosan ilyen hatással bír. Ezek a modellek egyszerre praktikusak és elegánsak, így mind designban, mint funkcionalitásban kiemelkedőek. Megmutatjuk, melyek a legtrendibb darabok, amiket az üzletek polcain megtalálsz!

A szögletes csizmatrend minden mást leural 2026-ban.

Forrás: @dolcevita Instagram

2026 új csizmatrendje a szögletes orrokról szól 2026 csizmatrendjei között első helyen állnak a szögletes orrú darabok.

Megmutatjuk, hol szerezheted be őket, ha te is a trend szerelmese lettél.

A trendek között időről időre felbukkannak ismerős részletek, amik egy új perspektívában teljesen más arcukat mutatják: ilyenek voltak tavaly ősszel a krokodilbőr csizmák és ilyenek most a szögletes orrú darabok is. Bizony, a cudar hideg végével végre elbúcsúzhatunk a bundás kis hótaposóktól és előtérbe kerülhetnek az igazán csinos, elegáns téli csizmák.

A szögletes orrú darabok egyszerre idézik a kilencvenes évek karakteres, különleges stílusát és a modern minimalizmus letisztult esztétikáját.

Ráadásul ez a típusú lábbeli felfrissíti a megszokott sziluetteket és szinte minden nadrággal és szoknyával jól mutat. Mutatjuk a legtrendibb verziókat!

Bershka

Ha szeretnél egy kicsit csalni a magasságodon, de nem szeretnéd fájó lábakkal zárni a napot, ez a Bershka csizma ideális választás a számodra: a platform segítségével optikailag magasabbnak mutat, de mégis roppant kényelmes.

Bershka csizma 25 995 Ft

Forrás: bershka.com

Zara

Ha inkább az elegánsabb stílust részesíted előnyben, vess egy pillantást erre a gyönyörű, barna színű magassarkú csizmára, amivel egyszerűen nem lehet mellélőni!

Zara csizma 20 995 Ft

Forrás: www.zara.com

Michael Kors bőrcsizma

Igazán különleges ez a teveszínű bőrcsizma, ami mesés hatást kelthet egy krémszínű ruhával, de akár még egy egyszerű farmeres szettet is feldobhat!

Michael Kors bőrcsizma 118 000 Ft

Forrás: www.michaelkors.eu

H&M térdcsizma

Ez a csizma egyszerre kombinálja a tavalyi év krokodilbőr mániáját a friss szögletes orral és azt kell mondjuk, sokkal jobban működik, mint amennyire elsőre gondoltuk volna!

H&M térdcsizma 29 995 Ft

Forrás: www2.hm.com

Pull and Bear

A bokacsizmák kedvelőinek sem kell lemondaniuk a szögletes orról, csupán érdemes egyel jobban átgondolniuk az outfitüket, hogy a csizma szára ne rossz helyen vágja ketté a sziluettet.