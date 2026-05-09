11 milliárd forintot ér ez az ikonikus filmbeli cipő - De Carrie Bradshaw kék magassarkújának árától is lehidalsz

Talán sosem fejtjük meg, pontosan mikor kezdődött a nők és a lábbelik évtizedekre visszanyúló, szenvedélyes románca. Nekünk, modern csajoknak talán Hamupipőke elveszített üvegcipellője volt az első sorsfordító pillanat, másoknak Dorothy rubinvörös topánkája hozta meg a nagy felismerést. Egy azonban biztos: minden kislány, tini és felnőtt nő életében eljön az a perc, amikor a mozi és divat párosa örökre elvarázsolja a szívét. Összegyűjtöttük a filmvászon leglegendásabb lábbelijeit és azok lebilincselő történetét. Nézd meg, mennyibe kerül ma az öt legikonikusabb filmbeli cipő, például Carrie Bradshaw lánykérős magassarkúja, vagy éppen a kultikus sárga Kill Bill cipő!

Íme a legjobb filmbeli cipők, amelyeket örökre emlegetni fogunk.

Forrás: AFP

Filmbeli cipők: ikonikus, méregdrága darabok Vannak filmes ruhák, amelyek túlnőnek a filmvásznon, és vannak cipők, amelyek önálló életre kelnek.

Legyen szó az örök klasszikus Szex és New York ról vagy a Kill Bill harcjelenetiről, minden stílusban és történetben megjelenik a divat.

ról vagy a harcjelenetiről, minden stílusban és történetben megjelenik a divat. Összegyűjtöttük azokat a topánokat, sneakereket és csizmákat, amelyek már önmagukban is filmes történelmet írtak!

Drága filmbeli cipők: ikonikus lábbelik

Óz, a csodák csodája (1939) – A rubinvörös legenda

A skarlátvörös cipellők rajongói a mai napig megcsodálhatják az eredeti darabot a washingtoni National Museum of American History tárlatán. De nem ez az egyetlen pár a világon! Ahogy az a kiemelt fontosságú kellékeknél szokás, az MGM stúdió több párat is gyártatott az Óz, a csodák csodája filmhez. Ma négy fennmaradt párról tudunk, és népszerűségük töretlen: 2024-ben az egyik pár minden idők legdrágább árverésen eladott filmes ereklyéje lett, elképesztő 32,5 millió dollárért, azaz körülbelül 11,5 milliárd forintért kelt el.

Elképesztő áron kelt el Dorothy piros köves cipője.

Forrás: gettyimages

Barbarella (1968) – Galaktikus glamúr

Ha van film, amely tökéletesen megragadja az űrkorszak esztétikáját, az a Barbarella. Bár 1968-as bemutatójakor nem volt kasszasiker, Paco Rabanne futurisztikus tervei és Jane Fonda hihetetlen űrcsizmái fél évszázaddal később is inspirálják a tervezőket. Ez a stílus a bizonyíték, hogy a retró-futurizmus sosem megy ki a divatból. Egy eredeti, a filmben használt jelmezért (amihez a csizma is tartozik) a szakértők körülbelül 7–14 millió forint közötti kikiáltási árat jósolnak.