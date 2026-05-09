11 milliárd forintot ér ez az ikonikus filmbeli cipő - De Carrie Bradshaw kék magassarkújának árától is lehidalsz

Olykor nem a ruhák vagy a díszlet, hanem egyetlen cipő is képes örökre trendet írni. Összegyűjtöttük a film- és divattörténelem legendás lábbelijeit, köztük Carrie Bradshaw magassarkújával és a sárga Kill Bill sneakerrel. Nézd meg, mennyibe kerülnek ma ezek a filmbeli cipők!

Talán sosem fejtjük meg, pontosan mikor kezdődött a nők és a lábbelik évtizedekre visszanyúló, szenvedélyes románca. Nekünk, modern csajoknak talán Hamupipőke elveszített üvegcipellője volt az első sorsfordító pillanat, másoknak Dorothy rubinvörös topánkája hozta meg a nagy felismerést. Egy azonban biztos: minden kislány, tini és felnőtt nő életében eljön az a perc, amikor a mozi és divat párosa örökre elvarázsolja a szívét. Összegyűjtöttük a filmvászon leglegendásabb lábbelijeit és azok lebilincselő történetét. Nézd meg, mennyibe kerül ma az öt legikonikusabb filmbeli cipő, például Carrie Bradshaw  lánykérős magassarkúja, vagy éppen a kultikus sárga Kill Bill cipő! 

Íme a legjobb filmbeli cipők, amelyeket örökre emlegetni fogunk.
Filmbeli cipők: ikonikus, méregdrága darabok

Óz, a csodák csodája (1939) – A rubinvörös legenda 

A skarlátvörös cipellők rajongói a mai napig megcsodálhatják az eredeti darabot a washingtoni National Museum of American History tárlatán. De nem ez az egyetlen pár a világon! Ahogy az a kiemelt fontosságú kellékeknél szokás, az MGM stúdió több párat is gyártatott az Óz, a csodák csodája filmhez. Ma négy fennmaradt párról tudunk, és népszerűségük töretlen: 2024-ben az egyik pár minden idők legdrágább árverésen eladott filmes ereklyéje lett, elképesztő 32,5 millió dollárért, azaz körülbelül 11,5 milliárd forintért kelt el. 

Barbarella (1968) – Galaktikus glamúr 

Ha van film, amely tökéletesen megragadja az űrkorszak esztétikáját, az a Barbarella. Bár 1968-as bemutatójakor nem volt kasszasiker, Paco Rabanne futurisztikus tervei és Jane Fonda hihetetlen űrcsizmái fél évszázaddal később is inspirálják a tervezőket. Ez a stílus a bizonyíték, hogy a retró-futurizmus sosem megy ki a divatból. Egy eredeti, a filmben használt jelmezért (amihez a csizma is tartozik) a szakértők körülbelül 7–14 millió forint közötti kikiáltási árat jósolnak. 

Micsoda nő! (1990) – A combcsizma ereje 

Lehetetlen elfelejteni azt a pillanatot, amikor Julia Roberts feltűnik a '90-es évek kultikus romkomjában a legendás kivágott ruhájában és a térd fölé érő lakkbőr csizmájában. Ez a darab nemcsak Vivian Ward karakterét határozta meg, hanem a filmtörténet egyik legvágyottabb kiegészítőjévé is vált. A filmben használt eredeti, magas sarkú csizmák értékét a szakértők körülbelül 4,5 – 7 millió forint közé becsülik a nevesebb filmes árveréseken. Úgy tűnik, ennyibe kerülne, ha valaki szó szerint Julia Roberts nyomdokaiba akarna lépni. 

Kill Bill (2003) – Sárga veszedelem a lábakon 

Amikor a Menyasszony (Uma Thurman) besétált a tokiói étterembe, hogy leszámoljon a Yakuza-vezér O-Ren Ishiivel, divatot teremtett. Semmi sem állta úgy az idő próbáját, mint a fekete csíkos sárga melegítő és a hozzá passzoló Onitsuka Tiger Mexico 66 yellow sneaker. Ma már nem élet-halál harcokban használják, hanem a modellek és celebek kedvencévé vált. Láthattuk már Bella Hadid, Suki Waterhouse és Haiely Bieber lábain is. A cipő még ma is kapható, és beszerzési helytől függően jelenleg 50 000 és 80 000 Ft körül juthatsz hozzá a filmtörténelem darabkájához. 

Szex és New York (2008) – A kék, amiért érdemes igent mondani 

A cipő sikerében kulcsszerepe volt a film emlékezetes jelenetének: Mr. Big Carrie üres gardróbjában térdre ereszkedik, és egy HANGISI Manolo Blahnikkal a kezében kéri meg a kezét. A divattervező Manolo szerint a pillanat nem volt megrendezve, hanem egy organikus fejlődés eredménye volt. Carrie Bradshaw így talált rá a „valami kékre” a cipőimádata jegyében. A kristálycsatos magassarkú a 2008-as debütálása óta valóságos lábbeli-jelenséggé vált. „Vannak dolgok, amiket nem tudok megmagyarázni, de hálás vagyok értük. Sosem úgy tervezek, hogy valami ikonikus legyen, ez csak véletlen” – nyilatkozta Manolo Blahnik 2018-ban a Hangisi-mániáról. Ez a luxus ma is elérhető, az eredeti oldalon 446 500 Ft-ért szerezhető be Carrie Bradshaw cipője

