11 milliárd forintot ér ez az ikonikus filmbeli cipő - De Carrie Bradshaw kék magassarkújának árától is lehidalsz

Talán sosem fejtjük meg, pontosan mikor kezdődött a nők és a lábbelik évtizedekre visszanyúló, szenvedélyes románca. Nekünk, modern csajoknak talán Hamupipőke elveszített üvegcipellője volt az első sorsfordító pillanat, másoknak Dorothy rubinvörös topánkája hozta meg a nagy felismerést. Egy azonban biztos: minden kislány, tini és felnőtt nő életében eljön az a perc, amikor a mozi és divat párosa örökre elvarázsolja a szívét. Összegyűjtöttük a filmvászon leglegendásabb lábbelijeit és azok lebilincselő történetét. Nézd meg, mennyibe kerül ma az öt legikonikusabb filmbeli cipő, például Carrie Bradshaw lánykérős magassarkúja, vagy éppen a kultikus sárga Kill Bill cipő!
Filmbeli cipők: ikonikus, méregdrága darabok
- Vannak filmes ruhák, amelyek túlnőnek a filmvásznon, és vannak cipők, amelyek önálló életre kelnek.
- Legyen szó az örök klasszikus Szex és New Yorkról vagy a Kill Bill harcjelenetiről, minden stílusban és történetben megjelenik a divat.
- Összegyűjtöttük azokat a topánokat, sneakereket és csizmákat, amelyek már önmagukban is filmes történelmet írtak!
Drága filmbeli cipők: ikonikus lábbelik
Óz, a csodák csodája (1939) – A rubinvörös legenda
A skarlátvörös cipellők rajongói a mai napig megcsodálhatják az eredeti darabot a washingtoni National Museum of American History tárlatán. De nem ez az egyetlen pár a világon! Ahogy az a kiemelt fontosságú kellékeknél szokás, az MGM stúdió több párat is gyártatott az Óz, a csodák csodája filmhez. Ma négy fennmaradt párról tudunk, és népszerűségük töretlen: 2024-ben az egyik pár minden idők legdrágább árverésen eladott filmes ereklyéje lett, elképesztő 32,5 millió dollárért, azaz körülbelül 11,5 milliárd forintért kelt el.
Barbarella (1968) – Galaktikus glamúr
Ha van film, amely tökéletesen megragadja az űrkorszak esztétikáját, az a Barbarella. Bár 1968-as bemutatójakor nem volt kasszasiker, Paco Rabanne futurisztikus tervei és Jane Fonda hihetetlen űrcsizmái fél évszázaddal később is inspirálják a tervezőket. Ez a stílus a bizonyíték, hogy a retró-futurizmus sosem megy ki a divatból. Egy eredeti, a filmben használt jelmezért (amihez a csizma is tartozik) a szakértők körülbelül 7–14 millió forint közötti kikiáltási árat jósolnak.
Micsoda nő! (1990) – A combcsizma ereje
Lehetetlen elfelejteni azt a pillanatot, amikor Julia Roberts feltűnik a '90-es évek kultikus romkomjában a legendás kivágott ruhájában és a térd fölé érő lakkbőr csizmájában. Ez a darab nemcsak Vivian Ward karakterét határozta meg, hanem a filmtörténet egyik legvágyottabb kiegészítőjévé is vált. A filmben használt eredeti, magas sarkú csizmák értékét a szakértők körülbelül 4,5 – 7 millió forint közé becsülik a nevesebb filmes árveréseken. Úgy tűnik, ennyibe kerülne, ha valaki szó szerint Julia Roberts nyomdokaiba akarna lépni.
Kill Bill (2003) – Sárga veszedelem a lábakon
Amikor a Menyasszony (Uma Thurman) besétált a tokiói étterembe, hogy leszámoljon a Yakuza-vezér O-Ren Ishiivel, divatot teremtett. Semmi sem állta úgy az idő próbáját, mint a fekete csíkos sárga melegítő és a hozzá passzoló Onitsuka Tiger Mexico 66 yellow sneaker. Ma már nem élet-halál harcokban használják, hanem a modellek és celebek kedvencévé vált. Láthattuk már Bella Hadid, Suki Waterhouse és Haiely Bieber lábain is. A cipő még ma is kapható, és beszerzési helytől függően jelenleg 50 000 és 80 000 Ft körül juthatsz hozzá a filmtörténelem darabkájához.
Szex és New York (2008) – A kék, amiért érdemes igent mondani
A cipő sikerében kulcsszerepe volt a film emlékezetes jelenetének: Mr. Big Carrie üres gardróbjában térdre ereszkedik, és egy HANGISI Manolo Blahnikkal a kezében kéri meg a kezét. A divattervező Manolo szerint a pillanat nem volt megrendezve, hanem egy organikus fejlődés eredménye volt. Carrie Bradshaw így talált rá a „valami kékre” a cipőimádata jegyében. A kristálycsatos magassarkú a 2008-as debütálása óta valóságos lábbeli-jelenséggé vált. „Vannak dolgok, amiket nem tudok megmagyarázni, de hálás vagyok értük. Sosem úgy tervezek, hogy valami ikonikus legyen, ez csak véletlen” – nyilatkozta Manolo Blahnik 2018-ban a Hangisi-mániáról. Ez a luxus ma is elérhető, az eredeti oldalon 446 500 Ft-ért szerezhető be Carrie Bradshaw cipője.
