A színes bőrszoknya a 2026-os szezon legnagyobb meglepetése

Tory Burch divattervező „lángoló” piros midi modellje azonnal ikonikus darabbá vált, míg a csokoládébarna mini a visszafogott elegancia híveinek kedvez. Ha még nem talált rád a tökéletes színes bőrszoknya, inspirálódj alábbi válogatásunkból.

Színes bőrszoknya 2026 nagy meglepetése

Forrás: Getty Images North America

Színes bőrszoknya, ami nem hiányozhat a ruhatáradból idén tavasszal A színes bőrszoknyák alaposan felforgatják 2026 tavaszát. Ha rajongsz a színekért, a mű-és valódi bőrért, most megtalálhatod álmaid mini, midi vagy maxiszoknyáját.

Hordhatod sling és balerinacipővel, loaferrel vagy magassarúval.

Figyelmet érdemelnek a hasítékkal ellátott színes bőrszoknyák is, szemezgess válogatásunkból!

A 2026/2027-es tavasz-nyári kifutókon már láthattuk, hogy télen zoknival és magassarkúval, tavasszal balerinacipővel vagy slinggel és trikóval is remekül kombinálható. Alább öt olyan variációt láthatsz, amelyből könnyen megtalálhatod a neked való fazont.

Lábvillantós mini színes bőrszoknya

A mélybarna, koptatott hatású miniszoknya a vintage stílus és a luxus ötvözete. Olivia Palermo tervező egy krémszínű, fűzős pulóverrel és mintás loaferrel párosította. Az eredmény zseniális. Mi is vágyunk egy ilyen outfitre.

A gyönyörű híresség a visszafogott eleganciát kedveli, amihez a bőrmini tökéletes választás.

Forrás: Getty Images Europe

Midi színes bőrszoknya dögös vörösben

A Tory Burch térdig érő, „lángoló” piros, férfimágnes modellje telitalálat volt. A strukturált fazon és a karakteres, démoni szín tökéletes alapja egy ilyen merész street style szettnek.

Ez a MiuMiu színes bőrszoknya a hétköznapokra is tökéletes viselet.

Forrás: Getty Images Europe

Felsliccelt midi színes bőrszoknya

Külön figyelmet érdemelnek a hasítékkal ellátott színes bőrszoknyák, legyen az oldalt, elöl vagy akár hátul. Ez a rozsdabarna árnyalatú, krokodilmintás bőrszoknya az elülső hasítéknak köszönhetően klasszikus eleganciát sugároz.

Helena Bordon a párizsi divathéten mutatta be ezt a csodaszép színes bőrszoknyát.

Forrás: Corbis Entertainment

Maxi bőrszoknya tiszteletet parancsoló olívazöldben

A maxiszoknyáknál játszhatunk a földig vagy bokáig érő darabokkal is, attól függően, mennyire szeretnénk láttatni a cipőnket. Ebbe a merész, olívazöld összeállításba első látásra bele lehet szeretni. A Gucci egyik jellegzetes darabja, duplasoros gombolású vegán, azaz műbőr blézerből és hozzá illő midi, már-már maxi bőrszoknyából áll.