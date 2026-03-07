Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A színes bőrszoknya a 2026-os szezon legnagyobb meglepetése

Színes bőrszoknya bézs
Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
tavasz szoknya trendi
Jónás Ágnes
2026.03.07.
Merész, nőies és elképesztően sokoldalú. A színes bőrszoknya 2026 egyik legnagyobb meglepetése, amely a kifutóktól a street style-ig luxust és vagányságot sugall. A klasszikus fekete helyét most átveszi a tüzes piros, a csokoládébarna, az olívazöld – nem csoda, hogy a divatrajongók már most a gardróbjuk kulcselemeként tekintenek rá.

Tory Burch divattervező „lángoló” piros midi modellje azonnal ikonikus darabbá vált, míg a csokoládébarna mini a visszafogott elegancia híveinek kedvez. Ha még nem talált rád a tökéletes színes bőrszoknya, inspirálódj alábbi válogatásunkból. 

Piros színes bőrszoknya
Színes bőrszoknya 2026 nagy meglepetése
Forrás: Getty Images North America

Színes bőrszoknya, ami nem hiányozhat a ruhatáradból idén tavasszal

  • A színes bőrszoknyák alaposan felforgatják 2026 tavaszát. Ha rajongsz a színekért, a mű-és valódi bőrért, most megtalálhatod álmaid mini, midi vagy maxiszoknyáját. 
  • Hordhatod sling és balerinacipővel, loaferrel vagy magassarúval. 
  • Figyelmet érdemelnek a hasítékkal ellátott színes bőrszoknyák is, szemezgess válogatásunkból!

A 2026/2027-es tavasz-nyári kifutókon már láthattuk, hogy télen zoknival és magassarkúval, tavasszal balerinacipővel vagy slinggel és trikóval is remekül kombinálható. Alább öt olyan variációt láthatsz, amelyből könnyen megtalálhatod a neked való fazont.

Lábvillantós mini színes bőrszoknya 

A mélybarna, koptatott hatású miniszoknya a vintage stílus és a luxus ötvözete. Olivia Palermo tervező egy krémszínű, fűzős pulóverrel és mintás loaferrel párosította. Az eredmény zseniális. Mi is vágyunk egy ilyen outfitre.

Ermanno Scervino fashion show 2026 színes bőrszoknya
A gyönyörű híresség a visszafogott eleganciát kedveli, amihez a bőrmini tökéletes választás.
Forrás: Getty Images Europe

Midi színes bőrszoknya dögös vörösben

A Tory Burch térdig érő, „lángoló” piros, férfimágnes modellje telitalálat volt. A strukturált fazon és a karakteres, démoni szín tökéletes alapja egy ilyen merész street style szettnek.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: Emili Sindlev wears oversized checkered jacket, red leather skirt, purple cut out top, black head band, black bags outside MiuMiu show during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Ez a MiuMiu színes bőrszoknya a hétköznapokra is tökéletes viselet.
Forrás: Getty Images Europe

Felsliccelt midi színes bőrszoknya

Külön figyelmet érdemelnek a hasítékkal ellátott színes bőrszoknyák, legyen az oldalt, elöl vagy akár hátul. Ez a rozsdabarna árnyalatú, krokodilmintás bőrszoknya az elülső hasítéknak köszönhetően klasszikus eleganciát sugároz.

Ashi Studio színes bőrszoknya
Helena Bordon a párizsi divathéten mutatta be ezt a csodaszép színes bőrszoknyát.
Forrás: Corbis Entertainment

Maxi bőrszoknya tiszteletet parancsoló olívazöldben

A maxiszoknyáknál játszhatunk a földig vagy bokáig érő darabokkal is, attól függően, mennyire szeretnénk láttatni a cipőnket. Ebbe a merész, olívazöld összeállításba első látásra bele lehet szeretni. A Gucci egyik jellegzetes darabja, duplasoros gombolású vegán, azaz műbőr blézerből és hozzá illő midi, már-már maxi bőrszoknyából áll.

Milanói Divathét olíva színes bőrszoknya
Olíva színű bőrszoknya egyenesen a milánói divathétről.
Forrás: Getty Images Europe

Lágy esésű, figyelemfelkeltő maxi bőrszett

Teveszínű, lágy esésű bőrszoknya ballonkabátokra jellemző felső résszel. A szettet a világos, törtfehér csizma és a kékesszürke táska teszi még elegánsabbá. Nehéz neki ellenállni, ugye?

bézs hosszú színes bőrszoknya
Bézs hosszú színes bőrszoknya álomszép Bottega táskával és ekrü csizmával.
Forrás: Getty Images North America

Homokszínű midi bőrszoknya a földszínek szerelmeseinek

Hogy állsz a földszínű bőrszoknyákhoz? Ehhez a letisztult homokszínű, sötét olívába hajló darabhoz sötétszürke Hermès Picotin táska és elegáns Valentino Garavani csizma dukál. 

Tod show, Milan Fashion Week színes bőrszoknya
A Tod divatháztól. A letisztult esésű alj a quiet luxury egyik alapdarabja. 
Forrás: Getty Images Europe

Érdekel a divat? Akkor szemezgess további cikkeink közül:

Mint egy rossz déjà vu: visszatér a balerinacipők legutáltabb verziója 2010-ből

Ha valamit, akkor ezt a tavaszi cipőt már biztosan az emlékünk legmélyebb bugyraiba száműztük, de idén muszáj lesz újra elővenni.

Katalin hercegné kedvenc mintája: ha ilyen ruhát visel, követői kifosztják a boltokat

Bármit is vesz fel, az meghatározza a következő hónapok divatját. Mióta Katalin hercegné pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat.

Egy újabb nosztalgikus trend 2026 divatjában: a denevérujjas felső ismét népszerű

A 2000-es évek kedvence, a denevérujj ismét trendi. Mutatjuk hogyan néz ki 2026 divatjában a különleges szabás. Összegyűjtöttük az idei kollekciók legjobb termékeit, hogy az elsőkként viselhesd te is!

 

