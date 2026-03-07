A színes bőrszoknya a 2026-os szezon legnagyobb meglepetése

Tory Burch divattervező „lángoló” piros midi modellje azonnal ikonikus darabbá vált, míg a csokoládébarna mini a visszafogott elegancia híveinek kedvez. Ha még nem talált rád a tökéletes színes bőrszoknya, inspirálódj alábbi válogatásunkból.
Színes bőrszoknya, ami nem hiányozhat a ruhatáradból idén tavasszal
- A színes bőrszoknyák alaposan felforgatják 2026 tavaszát. Ha rajongsz a színekért, a mű-és valódi bőrért, most megtalálhatod álmaid mini, midi vagy maxiszoknyáját.
- Hordhatod sling és balerinacipővel, loaferrel vagy magassarúval.
- Figyelmet érdemelnek a hasítékkal ellátott színes bőrszoknyák is, szemezgess válogatásunkból!
A 2026/2027-es tavasz-nyári kifutókon már láthattuk, hogy télen zoknival és magassarkúval, tavasszal balerinacipővel vagy slinggel és trikóval is remekül kombinálható. Alább öt olyan variációt láthatsz, amelyből könnyen megtalálhatod a neked való fazont.
Lábvillantós mini színes bőrszoknya
A mélybarna, koptatott hatású miniszoknya a vintage stílus és a luxus ötvözete. Olivia Palermo tervező egy krémszínű, fűzős pulóverrel és mintás loaferrel párosította. Az eredmény zseniális. Mi is vágyunk egy ilyen outfitre.
Midi színes bőrszoknya dögös vörösben
A Tory Burch térdig érő, „lángoló” piros, férfimágnes modellje telitalálat volt. A strukturált fazon és a karakteres, démoni szín tökéletes alapja egy ilyen merész street style szettnek.
Felsliccelt midi színes bőrszoknya
Külön figyelmet érdemelnek a hasítékkal ellátott színes bőrszoknyák, legyen az oldalt, elöl vagy akár hátul. Ez a rozsdabarna árnyalatú, krokodilmintás bőrszoknya az elülső hasítéknak köszönhetően klasszikus eleganciát sugároz.
Maxi bőrszoknya tiszteletet parancsoló olívazöldben
A maxiszoknyáknál játszhatunk a földig vagy bokáig érő darabokkal is, attól függően, mennyire szeretnénk láttatni a cipőnket. Ebbe a merész, olívazöld összeállításba első látásra bele lehet szeretni. A Gucci egyik jellegzetes darabja, duplasoros gombolású vegán, azaz műbőr blézerből és hozzá illő midi, már-már maxi bőrszoknyából áll.
Lágy esésű, figyelemfelkeltő maxi bőrszett
Teveszínű, lágy esésű bőrszoknya ballonkabátokra jellemző felső résszel. A szettet a világos, törtfehér csizma és a kékesszürke táska teszi még elegánsabbá. Nehéz neki ellenállni, ugye?
Homokszínű midi bőrszoknya a földszínek szerelmeseinek
Hogy állsz a földszínű bőrszoknyákhoz? Ehhez a letisztult homokszínű, sötét olívába hajló darabhoz sötétszürke Hermès Picotin táska és elegáns Valentino Garavani csizma dukál.
