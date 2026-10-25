Nincs ennél sikkesebb dzseki: a nagymamák kedvence hódítja meg 2026 őszét

Vannak ruhadarabok, amelyek soha nem tűnnek el igazán a divatból, legfeljebb időnként háttérbe húzódnak, hogy aztán teljesen új formában térjenek vissza. A rövid tweed dzseki pontosan ilyen: egykor a klasszikus női elegancia megtestesítője volt, ma pedig a modern, magabiztos öltözködés egyik legizgalmasabb alapdarabjává válik.

A nagymamád kedvence is volt, most újra divat az elegáns, franciás tweed dzseki.

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Egy időtlen klasszikus új arcát mutatja meg az idei szezonban.

Néhány váratlan párosítás teljesen új szintre emeli a hétköznapi öltözködést.

Egy elegáns ruhadarab, amelyben a munkahelytől a randevúig bárhol stílusos lehetsz.

A nagymamád is viselte, most újra divatos ez a dzseki

A 2026-os őszi divatban a hagyományos, kissé kosztümös hatás helyett a lazább, vagányabb összeállítások kerülnek előtérbe. A trend népszerűségét a csendes luxus, valamint a nagymamák stílusából inspirálódó divatirányzatok is erősítik. A cél nem az, hogy tetőtől talpig elegáns kosztümbe bújjunk, hanem hogy a tweed karakteres anyagát hétköznapi, modern darabokkal kombináljuk. A rövid, strukturált szabású dzseki különösen jó választás lehet azoknak, akik szeretik a nőies, franciás hatású megjelenést, de nem akarnak túl merev vagy túlöltözött hatást kelteni. Ráadásul nemcsak különleges alkalmakra tartogathatjuk: a megfelelő kombinációval a hétköznapokban is könnyedén viselhető.

Ha egyetlen kombinációt kellene kiemelnünk az idei szezonból, az kétségkívül a tweed dzseki és a farmer párosa lenne. A két ruhadarab kontrasztja adja az összeállítás különlegességét: a tweed elegáns, strukturált felületét a farmer lezser karaktere ellensúlyozza. Egy világosabb kék, bő szárú nadrággal friss, fiatalos hatást érhetünk el, míg a fekete vagy szürke farmer kifinomultabb, kissé vagányabb összképet teremt. A rövid dzseki különösen jól mutat egy magas derekú darabbal, hiszen szépen kiemeli a derékvonalat, és arányosabbá teheti a sziluettet. Egy egyszerű top, egy hegyes orrú cipő és egy kisebb kézitáska elegendő ahhoz, hogy az összeállítás elegáns, mégis modern legyen. Ha lazább megjelenésre vágyunk, akár sportcipővel is viselhetjük.