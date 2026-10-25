Nincs ennél sikkesebb dzseki: a nagymamák kedvence hódítja meg 2026 őszét

Vannak ruhadarabok, amelyek soha nem tűnnek el igazán a divatból, legfeljebb időnként háttérbe húzódnak, hogy aztán teljesen új formában térjenek vissza. A rövid tweed dzseki pontosan ilyen: egykor a klasszikus női elegancia megtestesítője volt, ma pedig a modern, magabiztos öltözködés egyik legizgalmasabb alapdarabjává válik.
- Egy időtlen klasszikus új arcát mutatja meg az idei szezonban.
- Néhány váratlan párosítás teljesen új szintre emeli a hétköznapi öltözködést.
- Egy elegáns ruhadarab, amelyben a munkahelytől a randevúig bárhol stílusos lehetsz.
A nagymamád is viselte, most újra divatos ez a dzseki
A 2026-os őszi divatban a hagyományos, kissé kosztümös hatás helyett a lazább, vagányabb összeállítások kerülnek előtérbe. A trend népszerűségét a csendes luxus, valamint a nagymamák stílusából inspirálódó divatirányzatok is erősítik. A cél nem az, hogy tetőtől talpig elegáns kosztümbe bújjunk, hanem hogy a tweed karakteres anyagát hétköznapi, modern darabokkal kombináljuk. A rövid, strukturált szabású dzseki különösen jó választás lehet azoknak, akik szeretik a nőies, franciás hatású megjelenést, de nem akarnak túl merev vagy túlöltözött hatást kelteni. Ráadásul nemcsak különleges alkalmakra tartogathatjuk: a megfelelő kombinációval a hétköznapokban is könnyedén viselhető.
Ha egyetlen kombinációt kellene kiemelnünk az idei szezonból, az kétségkívül a tweed dzseki és a farmer párosa lenne. A két ruhadarab kontrasztja adja az összeállítás különlegességét: a tweed elegáns, strukturált felületét a farmer lezser karaktere ellensúlyozza. Egy világosabb kék, bő szárú nadrággal friss, fiatalos hatást érhetünk el, míg a fekete vagy szürke farmer kifinomultabb, kissé vagányabb összképet teremt. A rövid dzseki különösen jól mutat egy magas derekú darabbal, hiszen szépen kiemeli a derékvonalat, és arányosabbá teheti a sziluettet. Egy egyszerű top, egy hegyes orrú cipő és egy kisebb kézitáska elegendő ahhoz, hogy az összeállítás elegáns, mégis modern legyen. Ha lazább megjelenésre vágyunk, akár sportcipővel is viselhetjük.
A ballonfazonú nadrágok szintén remek választást jelenthetnek. A lefelé bővülő, lazább szabás ellensúlyozza a tweed merevebb tartását, miközben divatos, karakteres sziluettet hoz létre. Ebben az esetben érdemes a felsőrészt egyszerűen tartani, hogy a dzseki és a nadrág formája egyaránt érvényesülhessen. Ha inkább a klasszikus eleganciát kedveljük, válasszunk egyenes szárú fekete nadrágot vagy magas derekú, szövetből készült fazont. Egy rövid kabátkával párosítva tökéletes irodai összeállítást kapunk, amely nem túl hivatalos, mégis rendezett és kifinomult.
A dzseki nemcsak nappali viseletként működik. Egy esti programra is kiváló választás lehet, különösen akkor, ha valamilyen finom, testhez simuló felsővel kombináljuk. Egy selyemtop, egy fűzős hatású felsőrész vagy akár egy pánt nélküli top izgalmas ellenpontja lehet a klasszikus karakterének. Az elegáns tweed és a lágyan követő anyagok találkozása nőies, magabiztos összhatást teremt, amely tökéletes lehet egy randevúra vagy baráti vacsorára.
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