Felejtsd el a pöttyöset és a csíkosat: ez a 3 minta lekörözi őket ősszel

A csíkos és pöttyös darabok évről évre visszatérnek, hiszen könnyen kombinálhatók, időtállók, és szinte mindenki gardróbjában megtalálhatók. Az idei ősz azonban egy kicsit játékosabbnak ígérkezik: a kifutókon és a divatvilágban olyan minták kerültek előtérbe, amelyek jóval karakteresebbé tehetik az összeállításokat. A 2026-os őszi trendek között különösen erősek az állatminták, de nem feltétlenül a klasszikus leopárd az egyetlen választás. Új, meglepőbb változatok érkeztek, amelyek egyetlen kabáton, táskán vagy akár cipőn is képesek teljesen megváltoztatni egy egyszerű szettet.

A pöttyös és a csíkos minta helyét izgalmasabb változatok vezszik át.

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Nem kell tetőtől talpig mintába borulnod: megmutatjuk, hogyan csempészheted be őket akár egyetlen apró részlettel.

Van köztük meglepően szelíd változat is, nem mindegyik trend harsány vagy feltűnő.

A szezon újdonságai még a megszokott csíkos és pöttyös darabokat is háttérbe szoríthatják.

Ez a 3 őszi minta a legmenőbb most: leuralják a korábbi trendeket

Bambi: az ősz legcukibbja

Az egyik legkülönlegesebb idei trend az őz, pontosabban a Bambi-minta megjelenése. A barna alapon elhelyezkedő szabálytalan, világos foltok első pillantásra talán nem is tűnnek olyan merésznek, mint egy klasszikus leopárdminta, éppen ettől olyan könnyen viselhetők. A természetes, erdei hangulatot idézi, és tökéletesen passzol az őszi színpalettához. A barna, bézs, karamell és krémszínű ruhadarabokkal szinte magától értetődően működik együtt. Ráadásul nem kell rögtön egy teljes őzikés szettet választanod. Egy kisebb táska, cipő, sál vagy szoknya is elég lehet ahhoz, hogy kipróbáld a trendet. Ha szereted az állatmintákat, de a leopárd már túl megszokott számodra, a Bambi-minta kifejezetten izgalmas alternatíva lehet. Lágyabb, kevésbé agresszív hatású, mégis karakteres.

Dalmata: a pöttyös vadabb testvére

Ha a pöttyös ruhákról eddig a romantikus, nőies összeállítások jutottak eszedbe, itt az ideje újragondolni a klasszikus mintát. A dalmataminta szabálytalan, különböző méretű foltjai sokkal játékosabb és modernebb hatást keltenek. Bár első pillantásra merésznek tűnhet, valójában a fekete-fehér színkombináció miatt könnyű vele dolgozni. A két semleges árnyalat szinte bármilyen alapdarabbal összeilleszthető. Egy dalmatamintás cipő például feldobhat egy egyszerű farmeres szettet, míg egy táska vagy sál akkor is különlegesebbé teheti a megjelenést, ha egyébként a minimalista öltözködést kedveled. A minta ráadásul éppen szabálytalanságának köszönhetően kevésbé merev, mint a klasszikus pöttyös. Nem kell attól tartanod, hogy túl „kislányos” vagy romantikus lesz az összhatás. Ha eddig szeretted a pöttyös darabokat, de valami frissebbre vágysz, ez lehet az egyik legegyszerűbb csere.