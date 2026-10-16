Kevés ruhadarab vált ki akkora vitát, mint a leggings. Van, aki a legkényelmesebb alapdarabként tekint rá, más szerint kizárólag sportoláshoz vagy otthoni viseletként van helye a ruhatárban, az utcán pedig extra kínos. A divat azonban újraértelmezte ezt a megosztó darabot: a 2026-os őszi trendek szerint már a városi, elegáns összeállításokban is megállja a helyét. De nagyon nem mindegy, hogy viseled. Egy elegáns kabát, egy jól szabott blézer vagy egy nőies cipő egészen más karaktert adhat neki.

A leggings sokakat kiakaszt, most mégis visszatért az utcai divatba.

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A leggings visszatért, de nem úgy, ahogy eddig ismertük.

A stílusváltás teljesen új szintre emelheti.

Az irodában is helyet kaphat a megosztó kedvenc.

Újra divat a leggings: így lesz sikkes

Trencskóval sportosan divatos

A hosszabb, klasszikus ballonkabát az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a leggingset városiasabbá és kifinomultabbá tedd. Különösen jól működik egy összehangolt sportos szettel, amelyet fűzős sneakerrel vagy letisztult utcai cipővel egészítesz ki. Az eredmény kényelmes, mégis átgondolt megjelenés, amely tökéletes lehet egy kávézáshoz, bevásárláshoz vagy egy lazább városi programhoz.

Magassarkúval az esti programokra

Egy fekete, akár műbőr vagy bőr darab elegánsabb felsővel, testhezálló kardigánnal és alacsonyabb, kitten heels sarkú cipővel kifejezetten nőies összeállítást alkothat. Az aranyszínű ékszerek és egy karakteres táska tovább emelhetik a szett színvonalát. Arra figyelj, hogy a leggings anyaga ne legyen áttetsző, és inkább nadrágszerű, vastagabb változatot válassz.

Blézerrel az irodában is működhet

A megfelelő leggings akár munkahelyi összeállításban is megállhatja a helyét, ha az irodai öltözködési szabályok ezt megengedik. Ehhez érdemes vastagabb, strukturált anyagú, elegánsabb fazont választani, például sliccelt szárú változatot. Egy bővebb szabású blézer, egy hosszabb ing vagy egy csinos felső és egy bokacsizma segít abban, hogy az összhatás professzionális, elegáns maradjon.

A leggings visszatérése azt bizonyítja, hogy a kényelem és a stílus nem zárja ki egymást. Nem kell lemondanod a kedvenc alapdarabodról csak azért, mert egy időben sokan vitatták a helyét a divatban. Ha tudatosan választod meg a kiegészítőket, a cipőt és a felsőruházatot, a leggings a hétköznapi ruhatár egyik legsokoldalúbb darabjává válhat.