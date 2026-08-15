Mindenki az olasz nagymamák stílusát koppintja: a nonna-trend letarolta a világot

Az elmúlt években egymást érték a különféle nagymamás esztétikák. Először a tengerparti, elegáns és kissé romantikus coastal grandmother hódított, majd megjelent a granny style, amelyben a régi kardigánok, nagymamás cipők és retró darabok kerültek újra reflektorfénybe. Most pedig itt a következő főszereplő: az olasz nagymama, vagyis a nonna.

Az olasz nagymama a nyári öltözködés ikonja: mindenki a nonnák stílusát koppintja.

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A retró darabok újra a figyelem középpontjába kerülnek.

A trendben a kényelem és a nőiesség meglepően jól megfér egymás mellett.

Egy egész életfilozófia bújik meg az olasz nagymamás megjelenés mögött.

Az olasz nagymama trendet teremt: a nonnák stílusát viseli most mindenki

A trend népszerűsége nem véletlen. A TikTokon több mint 150 százalékkal nőtt a „grandma aesthetic”, vagyis a nagymamás esztétikára vonatkozó keresések száma, miközben a fiatalabb generáció egyre lelkesebben fedezi fel a korábbi évtizedek öltözködését. A nonna azonban nem egyszerűen egy újabb retró divatirányzat. Sokkal inkább egy kényelmesebb, személyesebb és kevésbé tökéletességközpontú életstílus, amelyben nem az számít, hogy valaki minden pillanatban trendi legyen, hanem hogy jól érezze magát abban, amit visel.

A nonna-esztétika egyik legfontosabb eleme, hogy nem tűnik megtervezettnek. Olyan ruhadarabokból építkezik, amelyeket akár egy olasz családi fotóalbum lapjain is elképzelhetnénk. Jöhetnek a mintás, térdig vagy lábszárközépig érő ruhák, a kissé gyűrött lenvászon ingek, a könnyű kardigánok és a kényelmes szandálok.

A hajba kötött kendő szintén fontos kellék, ahogy a színezett napszemüveg és a klasszikus arany ékszerek is. A cél nem az, hogy tetőtől talpig jelmezszerűen öltözzünk fel, hanem hogy egy-egy jellegzetes darabbal megidézzük az olasz életérzést. Egy fehér lenvászon ing például remekül mutat egy egyszerű midi szoknyával, míg egy virágmintás ruha lapos bőrszandállal és arany nyaklánccal máris mediterrán hangulatot áraszt.

A trend egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy miközben erősen merít a múltból, nem akar szó szerint visszatérni az 1960-as évekbe. Inkább a régi darabok természetes viselhetőségét veszi át. A trendhez egyre inkább egy komplett életfilozófia is társul. A „Nonna-maxxing” lényege leegyszerűsítve: vásároljunk kevesebbet, válasszunk jobb minőségű darabokat, és ne féljünk újra meg újra felvenni a kedvenceinket.

Az olasz vagyis italian nonna egyszerre idézi meg az 1960-as évek olasz filmjeinek nőalakjait és a régi családi fényképek természetességét. Eszébe sem jut, hogy minden pillanatban tökéletesen nézzen ki – és éppen ettől lesz igazán sikkes.

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