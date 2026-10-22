Farmervásárlás: ezt a 10 hibát kerüld el, ha meg akarod találni a tökéletes fazont

Egy farmert akkor érdemes megvenni, ha kényelmes, előnyösen áll, és a ruhatárunkba is könnyen beilleszthető. A próbafülkében tehát nem csak azt kell megézni, be tudjuk-e gombolni. Összegyűjtöttük azt a tíz gyakori hibát, amely rossz vásárláshoz vezethet.

farmer

A legnagyobb hibák farmervásárlásnál:

Ugyanahhoz a fazonhoz ragaszkodsz

A skinny és a mom jeans régóta biztos választásnak számít, de könnyen lehet, hogy egy egészen más szabás jobban állna. Egy széles szárú Marlene-fazon például optikailag nyújthatja a lábat, míg egy cropped farmer szépen kiemelheti a bokát. Érdemes ezért olyan modelleket is felpróbálni, amelyek elsőre szokatlannak tűnhetnek.

Túl komolyan veszed a címkére írt méretet

Ha általában 38-as nadrágot hordasz, de egy másik márkánál még a 42-es sem kényelmes, abból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A különböző gyártók eltérő méretezést használnak. Ami az egyik márkánál 29/32, az máshol akár 31/34 is lehet. Próba közben csakis arra érdemes figyelni, figyelni, hogyan áll a nadrág.

Túl gyorsan döntesz a próbafülkében

Három perc alatt nehéz eldönteni, valóban kényelmes-e egy farmer. Tegyél benne néhány lépést tenni, ülj le, guggolj és kicsit nyújtózkodj. Így hamar kiderülhet, hogy megfelelő-e a szabása, kényelmes-e az anyaga, és mozgás közben is a helyén marad-e.

Nem gondolod végig, mivel fogod viselni

Egy farmer egészen másképp mutathat a próbafülkében, mint egy teljes,megkomponált teljes szett részeként. Egy bokáig érő fazon például zokniban vagy mezítláb túl rövidnek tűnhet, magasabb szárú bokacsizmával viszont éppen ideális lehet. Érdemes már vásárláskor átgondolni, milyen cipőkkel és felsőkkel veszed majd fel.

Nem nézed meg rendesen hátulról

Próba közben általában csak gyorsan nézzük meg hátulról is farmert a tükörben, ez azonban torzíthatja a képet. Ha van velünk valaki, érdemes megkérni, hogy készítsen egy fotót hátulról. Ha egyedül vásárolsz, a tükör segítségével magadról is készíthetsz képet. Így sokkal jobban látszik, hogyan áll a nadrág fenéktájon.

Nem figyelsz a hátsó zsebekre

A farmer hátulján lévő zsebek mérete és elhelyezése sokat változtathat az összhatáson. Általánosságban a nagyobb zsebek nagyobbnak mutathatják a feneket, a túl alacsonyan vagy ferdén elhelyezett zsebek pedig lejjebb vihetik a fókuszt. Emiatt ugyanaz a szabás egészen másképp állhat attól függően, hogyan tervezték a zsebeket.

Nem veszed figyelembe a koptatást és a színt

A sötétebb farmer általában karcsúsít, különösen akkor, ha nincs rajta világos koptatás sem. A kifakított részek, valamint a foltok, hímzések vagy egyéb díszítések ezzel szemben optikailag szélesíthetnek, de ezek a részletek adhatnak lazább, hétköznapibb megjelenést is a nadrágnak.

Nem figyelsz a derékmagasságra

A magas derekú farmer a csípőre és a fenékre irnyítja a figyelmet. Aki ezeket a területeket nem hangsúlyozná, annak egy középmagas derekú modell (mid rise) előnyösebb lehet. Ez a fazon a felsőtestet is nyújtja optikailag.

Nem nézed meg az anyagösszetételt

Nem mindegy, miből készült a farmer - ettől függ, hogyan változik viselés és mosás közben. A magas pamuttartalmú farmer összemehet, de kevésbé nyúlik ki idővel. A magasabb elasztán- vagy más szintetikusanyag-tartalmú nadrág ezzel szemben rugalmasabb, ám hosszabb használat után könnyebben elveszítheti a formáját. Ha tehát azért veszel meg egy kissé szűk nadrágot, mert arra számítasz, hogy később engedni fog, érdemes előtte ellenőrizni az anyagösszetételt.űx

Nem ismered az 5 másodperces trükköt

Ha nincs időd több farmert felpróbálni, két gyors módszerrel nagyjából ellenőrizheted, megfelelő lehet-e a méret.