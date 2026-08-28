Kylie Jenner végre megszólalt a terhességéről: nem kerülgette tovább a kérdést

Kylie Jenner magánélete gyakorlatilag állandóan a figyelem középpontjában van, így talán nem meglepő, hogy a rajongók már azt találgatják, vajon készen áll-e újra az anyaságra. A kétgyermekes sztár most először reagált a terhességéről szóló pletykákra.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a The Vanity Fair Oscar-partyn 2026. március 15-én.

Forrás: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

Kylie Jenner terhes? Most ő maga reagált a találgatásokra

Timothée Chalamet és a valóságshow-sztár több mint három éve alkotnak egy párt, így nem annyira meglepő, ha az emberek már újabb szintre emelnék a kapcsolatukat. A Kylie Jenner terhességéről szóló pletykára most maga az érintett reagált: elárulta, hogy jelenleg nem vár gyermeket. A Better Half podcastban azt mondta, annyira hozzászokott ahhoz, hogy mások történeteket gyártanak róla, hogy többnyire már csak nevet ezeken.

„Azt hiszem, annyira megszoktam, hogy az emberek megalkotják a saját történetüket, hogy igazából csak nevetni tudok rajta, és tényleg nem érdekel” – fogalmazott.

Azt is hozzátette, nem érzi szükségét annak, hogy minden egyes híresztelést külön cáfoljon. Úgy gondolja, előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság – például amikor bikiniben jelenik meg valahol, és ezzel magától véget ér a találgatás.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolatában jöhet még baba?

Bár a Kylie Jenner Timothée Chalamet páros sok pletykát túlélt már – még a szakításukat is rebesgették –, és régóta alkotnak egy párt, a sztár korábbi kijelentései alapján egyelőre nem sürgeti a harmadik gyereket. Nemrég arról beszélt, hogy jelenleg szinte elképzelhetetlennek tartja egy újabb terhesség gondolatát.

Kylie Jennernek korábbi párjától, Travis Scott-tól két gyereke van: a nyolcéves Stormi és a négyéves Aire. A béranyaság lehetőségét is szinte teljesen kizárta, mondván, korábbi terhességei során egészséges gyerekei születtek, ezért nem lát okot arra, hogy ezt az utat válassza.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: