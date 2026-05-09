Ezeket az ékszereket még a divatdiktátor Doktor Szöszi is megirigyelné - Mutatjuk a szezon legnőiesebb darabjait

Az idei évben a rózsaszín drágakövek és a rózsaarany kapja a főszerepet. Talán már te is észrevetted, hogy most a luxus vörös szőnyegektől kezdve, a divatházak kifutójáig, mindenhol hódít a rózsaszín ékszer trend. Megmutatjuk, hogyan viseld úgy, hogy ne kislányos, hanem kőkeményen stílusos legyen az összkép.

A rózsaszín ékszerek igazi reneszánszukat élik idén 2026 tavaszi és nyári divattrendjeiben kiemelt szerepet kaptak a rózsaszín nyakláncok, karkötők és minden, ami ékszer.

Eljött az idő, hogy az unalmas fehér kövek helyett valami sokkal különlegesebbre válts.

A rózsaszín már régen nem csak a vattacukorról szól. Az új pink jewelry hullám szakít a hagyományokkal, az egyszerűséget felváltják a virágminták és divat lesz az éles vonalak nőies megformálása is. Ez az új hangulat azoknak a magabiztos nőknek áll jól, akik nem félnek feltűnést kelteni, de elvárják a minőséget és az egyedi megjelenést. Legyen szó egy pasztell óráról vagy egy karakteres arany karkötőről, a rózsaszín mostantól a hatalom és az önkifejezés színe.

Íme a szezon legszebb rózsaszín ékszerei

A W.KRUK Flowers Cseresznyevirág kollekciója bebizonyította, hogy az ezüst hűvös fénye és a pasztell rózsaszín találkozása képes visszaadni a tavaszi esztétikát, miközben megőrzi a modern ékszerek könnyed formavilágát. Ezzel szemben a Swarovski Imber karkötője a karakteres és izgalmas oldalát mutatja meg a trendnek: a rózsaarany tónusú lánc Vintage rose kristályokkal van díszítve. A Thomas Sabo Divine Pink karórája a maszkulinabb, unisex vonalat hozza be a képbe. A Guess pedig a luxus és a csillogás kedvelőinek kedvez az arany tónusú gyűrűjével. Végül a Pandora egy csipetnyi időtlen eleganciával teszi fel az i-re a pontot, kifinomult virágos, nagy medálos nyakláncával.

1. Flowers Cseresznyevirág ezüst fülgyűrű, 72 000 Ft, W.KRUK 2. Herbárium szikrázó rózsaszín virág medálos nyaklánc, 37 600 Ft, Pandora 3. Imber karkötő Vegyes körmetszések, Rózsaszín, Rózsaarany-tónusú bevonattal, 49 900 Ft, Swarovski 4. Watch for women Divine Pink with white stones silver-coloured, 120 680 Ft, Thomas Sabo 5. Marciano Stone ring, 78 900 Ft, Marciano by Guess

