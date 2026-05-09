Ezeket az ékszereket még a divatdiktátor Doktor Szöszi is megirigyelné - Mutatjuk a szezon legnőiesebb darabjait

Az idei évben a rózsaszín drágakövek és a rózsaarany kapja a főszerepet. Talán már te is észrevetted, hogy most a luxus vörös szőnyegektől kezdve, a divatházak kifutójáig, mindenhol hódít a rózsaszín ékszer trend. Megmutatjuk, hogyan viseld úgy, hogy ne kislányos, hanem kőkeményen stílusos legyen az összkép.
A rózsaszín ékszerek igazi reneszánszukat élik idén
- 2026 tavaszi és nyári divattrendjeiben kiemelt szerepet kaptak a rózsaszín nyakláncok, karkötők és minden, ami ékszer.
- Eljött az idő, hogy az unalmas fehér kövek helyett valami sokkal különlegesebbre válts.
- Mutatjuk a szezon legsikkesebb ékszereit, hogy elsőként viselhesd őket!
A rózsaszín már régen nem csak a vattacukorról szól. Az új pink jewelry hullám szakít a hagyományokkal, az egyszerűséget felváltják a virágminták és divat lesz az éles vonalak nőies megformálása is. Ez az új hangulat azoknak a magabiztos nőknek áll jól, akik nem félnek feltűnést kelteni, de elvárják a minőséget és az egyedi megjelenést. Legyen szó egy pasztell óráról vagy egy karakteres arany karkötőről, a rózsaszín mostantól a hatalom és az önkifejezés színe.
Íme a szezon legszebb rózsaszín ékszerei
A W.KRUK Flowers Cseresznyevirág kollekciója bebizonyította, hogy az ezüst hűvös fénye és a pasztell rózsaszín találkozása képes visszaadni a tavaszi esztétikát, miközben megőrzi a modern ékszerek könnyed formavilágát. Ezzel szemben a Swarovski Imber karkötője a karakteres és izgalmas oldalát mutatja meg a trendnek: a rózsaarany tónusú lánc Vintage rose kristályokkal van díszítve. A Thomas Sabo Divine Pink karórája a maszkulinabb, unisex vonalat hozza be a képbe. A Guess pedig a luxus és a csillogás kedvelőinek kedvez az arany tónusú gyűrűjével. Végül a Pandora egy csipetnyi időtlen eleganciával teszi fel az i-re a pontot, kifinomult virágos, nagy medálos nyakláncával.
