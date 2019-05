Véget ért a cannes-i filmfesztivál, ahol a filmpremierek és a díjátadók mellett a vörös szőnyeges bevonulások is tartogattak izgalmakat. A legjobban öltözött sztárok után a legrosszabb ruhaválasztásokat is összegyűjtöttük!

Kifejezetten rácsodálkoztunk Marion Cotillard ruhaválasztásaira, aki két alkalommal is köldököt villantott. A crop top ugyan újra divatba jött a '90-es évek után, de sokkal ízlésesebb magas derekú szoknyával, illetve nadrággal viselni. A rövidnadrággal kombinált crop top pedig méginkább furcsa hatást keltett a vörös szőnyegen. Nagy csalódást okozott Margot Robbie is ezzel a nadrágos szereléssel. Eva Herzigova romperje kifejezetten jó választás lett volna, ha nem ezzel a harisnyával és cipővel kombinálja. Idén a villantásokból sem volt hiány, Amber Heard és Taylor Hill áttetsző ruhája is bugyivillantós volt, nem is beszélve a vietnámi modell, Ngoc Trinh mindenféle ízlést nélkülöző ruhájáról.

