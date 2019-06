Április 21-én ünnepelte II. Erzsébet brit királynő a 93. születésnapját. A királynőnek azonban egy hivatalos születésnapja is van, amit nagy parádéval ünnepelnek Londonban minden június második szombatján. Az eseményen ezúttal is megjelent az egész királyi család, a születésnapi ünnepségből pedig igazi divatünnep kerekedett. Most eláruljuk, hogy milyen ruhát viselt a királynő, illetve a hercegnék és hercegnők.

II. Erzsébet, a kalapok királynője szokás szerint Angela Kelly designer és női szabó munkáját viselte. Ő 2002 óta a királynő személyi asszisztense, egyben tervezője. A fehér és halvány rózsaszín, tweed hatású ruha és kalap nagyon jól állt II. Erzsébetnek. Kiegészítőként természetesen gyöngyös ékszereket választott.

Tudjuk jól, hogy Katalin hercegné nagy tisztelője az Alexander McQueen divatháznak – hiszen a menyasszonyi ruháját is ők tervezték –, és ezúttal is onnan választotta ki pasztellsárga ruháját, amelyet a nyakrész és a pemplum tett igazán különlegessé. Ezt a Philip Treacy kalapot láttuk már Katalinon, ugyanezt viselte Harry és Meghan esküvőjén. A hercegné által viselt fülbevaló kifejezetten értékes darab volt. A királyné 1947-ben, az esküvőjére kapott hét igazgyöngyöt Bahrain uralkodójától, kettőből pedig nem sokkal később elkészítették ezt a fülbevalót. Az ékszer tehát II. Erzsébet gyűjteményéből való.

A sussexi hercegné, vagyis Meghan Markle egy sötétebb árnyalatú ruhát választott az eseményre. Miután május 8-án, két nappal kisfiúk születése után bemutatták az újszülöttet, azóta Meghan nem jelent meg nyilvános eseményen. Ez volt az első alkalom, amire természetesen egy Givenchy ruhát választott. A divatház tervezte a hercegné menyasszonyi ruháját is. Meghan kalapját Noel Stewart tervezte.

Kamilla hercegné egy halványzöld, fehér virágos hímzéssel díszített Bruce Oldfield kabátot viselt, hozzá pedig egy fehér Philip Treacy kalapot választott. Ami az ékszereket illeti, Kamilla is az igazgyöngy mellett tette le a voksát.

Akit még érdemes kiemelni, az Lajos herceg, aki kék kisnadrágban, és kéken hímzett ingecskében ült édesanyja karján. Az egyébként rendkívül tündéri herceg viselete ismerős lehet, ugyanis apukája is viselt korábban ezzel szinte tökéletesen megegyező ruhát, amit később Harry herceg is hordott éppen egy születésnapi parádé alkalmával. Katalin és Vilmos szeretnek visszanyúlni Vilmosék gyermekkorába, Györgyöt is láthattuk korábban a régmúltat idéző szerelésben.