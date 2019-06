Figyelj a Holdra! Szépségápolás az égitest ritmusának megfelelően

A 21. századi, főleg a városi ember nagyon eltávolodott a természettől. Pedig annak stresszcsökkentő, életminőséget javító hatása már bizonyított. A természet ritmusa ráadásul sokkal több szinten hat az életünkre, mint gondolnánk. A hozzánk legközelebb álló égitest, a Hold mozgása is sok mindent befolyásol, még a szépségápolási rituáléinkat is megéri hozzá igazítani. Hogy miképpen, azt most eláruljuk!

Újhold

A Hold ciklikus mozgása az újholddal veszi kezdetét. Ilyenkor csak egy fekete korong látható az égen. Ebben az egy-két napban távoznak leggyorsabban a salakanyagok a szervezetből, így

a méregtelenítésben ez fontos időszak. Mivel csak néhány napról van szó, gyors lefolyású kúrákat kell bevetni, amelyek viszont különösen hatásosak lesznek. Egy léböjtkúrát és egy narancsbőr elleni kezelést mindenképpen érdemes megcsinálni. A zsírrétegek sokkal jobban mozdíthatók újhold idején, így ha a testtömeg csökkentése a célod, érdemes fogyasztó hatású gyógynövényteával is segíteni a fogyást.

Növekvő hold

A következő két hét a növekvő hold jegyében telik. Ilyenkor a folyamatok kívülről befelé hatnak, vagyis ez a befogadás, begyűjtés, felhalmozás optimális időszaka: ezért a bőrtáplálás leghatékonyabb ideje.

Bármilyen bőrproblémát szeretnél megoldani, legyen szó ránctalanításról, hidratálásról, mitesszerek eltüntetéséről, ez a tökéletes alkalom. Most mindenféle vitamint és tápláló anyagot maradéktalanul magába szív és felhasznál a bőröd. Érdemes sok folyadékot magadhoz venni, amely belülről fejti ki hidratáló hatását a bőrre. Fokozottan figyelj oda az étkezésedre, különösen a nassolásra, mert ebben a két hétben a zsírok könnyen lerakódnak.

Telihold

Telihold idején köztudottan könnyebben leszünk feszültek, mindenre érzékenyebben reagálunk. Feladataink sokkal több energiát igényelnek ilyenkor. Ebben a néhány napban tartsd szem előtt, hogy

a relaxáció és a stresszoldás is a szépségápolás része. Kicsit nyújtsd meg a reggeli zuhanyozást, vagy akár vegyél este egy fürdőt levendulás fürdőolajjal. Igyál citromfűteát, az segít ellazulni.

Fogyó hold

A telihold utáni két hét a fogyó hold időszaka. A folyamatok ekkor belülről kifelé hatnak, vagyis ideálisan ez a kitisztulás, a méregtelenítés, a salakanyagoktól való megszabadulás ideje. Ez a két hét az újholdban teljesedik ki, amikor a legerősebb a megújuló hatás. A fogyó hold kiváló alkalmat ad a szőrtelenítésre: tartósabb hatást érhetsz el, és a bőröd sem fog kipirosodni. A bőrkeményedéseket is ekkor érdemes kezelésbe venni, illetve a pattanásos bőr megtisztítására is ez a legjobb alkalom, mert hamar begyógyul, és hosszabb ideig marad utána tiszta a bőröd. A fogyásban is látványos eredményt érhetsz el, mert a zsír sokkal kisebb mértékben rakódik le ebben a két hétben.