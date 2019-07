Fürdőruhában mutatta meg bombaalakját a Jóban Rosszban főnővére, Bálizs Anett.

„Nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de én napozáshoz jobb' szeretem a kétrészes fürdőruhákat, viszont mikor kicsit fátyolosabb az ég, szívesen bújok egyrészesbe” – írta fotósorozatához Anett.

A színésznő nagyon odafigyel az alakjára, két évvel ezelőtt pedig fitneszmodell-versenyen is részt vett. „Sokszor érzem azt, hogy nem bírom, feladom, aztán szerencsére újra erőre kapok. Nem is sejtettem előtte, hogy milyen nehéz is a felkészülés egy ilyen versenyre. És itt nem is az edzésekre gondolok feltétlenül, inkább a táplálkozásra” – nyilatkozta akkor.