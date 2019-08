Orosz Barbitól megszokhattuk már a dögös képeket, ezúttal azonban tényleg nem szégyenlősködött a műsorvezető.

"Amikor gyerekkoromban Apa szörfözni tanított a Balatonon, még nem voltak ilyen dögös szörfruhák" - írja Instagram-oldalán Orosz Barbi, aki meg is mutatta, milyen szexi, testhezálló ruhát talált a sportoláshoz. Saját bevallása szerint még az utcára is felvenné ezt a szerelést, bár ehhez talán túl kihívó lenne, ugyanis a sztreccses anyag miatt a keblek túlságosan is átütnek rajta.