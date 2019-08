Alya Chaglar és kislánya imádják a divatot, együtt követik a vörös szőnyeges eseményeket is, ahol kedvenc sztárjaik estélyi ruhája mindig megihleti őket. Ebből alakult ki közös hobbijuk, ugyanis házi barkácseszközökkel álmodják újra a világ legnagyobb divatházainak kreációit.

Manapság több kreatív anyukáról is cikkeztünk. Itt volt Stephanie Miller, aki férje régi, illetve kinőtt ingeiből varr tündéri gyerekruhákat, és Sarah Tyau, aki komoly ideológiával a háta mögött, a fast fashiont elutasítva, mindenféle kidobásra szánt ruhának ad új életet varrógépe segítségével. Alya Chaglar ugyan nem társított projektjéhez különösebb filozófiát, számára az alkotás egy, a lányával közös hobbi. (Ez azonban még változhat is, lassan háromszázezer követője van, esetleg árverésre is bocsáthatja később jótékony céllal a kreációit.)

Alya és kislánya mindketten bolondulnak a divatért, örömmel figyelik a vörös szőnyeges eseményeket is. Mivel a kislány mindig is imádott hercegnős jelmezeket viselni, Alya kitalálta, hogy a legszebb vörös szőnyeges ruhákat fogja újraalkotni neki. Mindezt DIY eszközökkel, főleg papírt, festékeket, tűzőgépet használva. A kislány, Stefani imádja, hogy anyukájával közösen dolgoznak ezeken a projekteken, és már el is döntötte, hogy később divattervező szeretne lenni.

