Serena Williams kislányával együtt mutatta be új divatkollekcióját

Bemutatta új divatkollekcióját Serena Williams, az amerikaiak 23-szoros Grand Slam-bajnok teniszsztárja.

A 37 éves játékos a New York-i Divathét keretében prezentálta az "S by Serena" nevű kollekciót, amely - a mottója szerint - azoknak a nőknek készült, akik a félelmet bátorsággá, a kétséget pedig önbizalommá változtatják.



A modellek felvonulása után maga Williams is megjelent a kifutón, karján kétéves lányával, Alexis Olympia Ohaniannel.



A világranglistán jelenleg kilencedik játékos szombaton kikapott a US Open döntőjében a kanadai Bianca Andreescutól, így nem érte utol a női GS-bajnokok örökrangsorában 24 trófeával éllovas ausztrál Margaret Courtot.