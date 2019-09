A televíziózás Oscar-díjának számító Emmy szobrokat vasárnap este adták át Los Angelesben. A díjazottak mellett, ahogy az lenni szokott, ugyanakkora érdeklődéssel vártuk a vörös szőnyeges bevonulást is, ahol meglepő módon új trend tért vissza a divatba.

Az 1960-as és 70-es években jelent meg először a color blocking trendje, azaz az élénk, elsőre talán össze sem passzoló színek párosítása. A 2010-es évektől aztán újra meg-megjelent a trend, és a sztárok is szívesen viselték a vörös szőnyegen is. Az egyik legmegosztóbb színkombináció a color blocking őrületen belül talán a pink és a piros párosítása, amit többek között Emma Stone is viselt a 2014-es MET-gálán, illetve a leginkább feledhetetlenné vált piros és pink ruhát 2016-ban a Grammy-n Taylor Swift viselte.

A 2019-es Emmy-gálán meglepő módon négyen is ezt a látványos trendet szemelték ki maguknak. Kifejezetten szerettük Mandy Moore Brandon Maxwell ruháját és Taraji P. Henson választását, amit Vera Wang tervezett. Szép sziluettje volt Susan Kelechi Watson Badgley Mischka ruhájának is, a Marisa Tomei által viselt Ralph & Russo darabot viszont ezúttal kevésbé szerettük.