Napi horoszkóp 2024. március 29.: Ne titkold el, mit érzel!

Pénteken választanod kell két eltérő információ közül, hogy melyiknek adj hitelt. Talán érzed, melyik válasz a helyes, de az is lehet, hogy elbizonytalanodsz. Bárhogy is lesz, most az intuíciódat kövesd, mert az tűpontosan működik.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Uralkodó bolygód, a Hold pénteken csupa kedvező fényszöget kap. Napközben még a Skorpióban jár, ami érzékennyé és intuitívvá tesz, majd este átlép a Nyilasba, és lelkesedést, szenvedélyt hoz. Nagyon szép ünnepnap a mai, igazán hálás lehetsz érte!