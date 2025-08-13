Halálos, emberről emberre terjedő szupergomba terjed a világban — Minden másodi beteg meghalhat

Ami néhány évvel ezelőtt még ritka kivételnek számított, mára globális fenyegetéssé nőtte ki magát. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (CDC) megkongatta a vészharangot, mivel az USA területén 2023-ban 4514 Candida auris fertőzést dokumentáltak, többet, mint bárhol máshol a világon. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legveszélyesebb kórokozó gombák közé sorolja.

Candida auris - illusztráció

Forrás: KKO

Több országban járványnak minősítették a Candida okozta betegséget

A jénai Invazív Gombás fertőzések Nemzeti Referenciaközpontjának (NRZMyk) elemzése szerint, 2023-ban 77 alkalommal észlelték Németországban – hatszor gyakrabban, mint az előző években. Angliában 2025 áprilisa óta kötelezővé tették a gombafertőzés bejelentését, miután 2024 novembere és 2025 áprilisa között 134 új esetet regisztráltak. Járványkitörések történtek Olaszországban, Spanyolországban és Romániában is. A WHO szerint a súlyos esetekben a halálozási arány akár 53 százalék is lehet. Ez azt jelenti, hogy minden második súlyos beteg nem éli túl a fertőzést.

Az Egyesült Arab Emírségekben egy különösen drámai esetről érkezett hírek jól mutatják, milyen agresszív lehet a Candida auris. Egy beteg kórházi tartózkodása alatt fertőződött meg – a gomba megtámadta az agyát. A diagnózist csak közel három hónap múlva állapították meg, a kezelés pedig további hét hónapig tartott, és idegsebészeti beavatkozásokat is igényelt. Bár a férfi túlélte, az orvosok hangsúlyozzák, hogy az ilyen esetek gyakran halálos kimenetelűek. Az agyfertőzések súlyos gyulladáshoz, idegrendszeri károsodáshoz és kómához vezethetnek.

A Candida auris egy „szupergomba”, amely ellen szinte semmilyen szer nem jó

A 2009-ben felfedezett élesztőgomba emberről emberre terjed, és számos gyógyszerre immunis. Mi teszi a Candida aurist olyan veszélyessé?

Multirezisztens : a legtöbb gombaellenes gyógyszer hatástalan ellene.

Megtévesztően hasonlít más gombákra: a standard tesztek gyakran összekeverik az ártalmatlan gombákkal.

Perzisztens: felületeken és orvosi berendezéseken is túlélőképes – gyakran hetekig.

Nagyon fertőző: rendkívül gyorsan terjedhet, különösen kórházakban.

Különösen veszélyeztetettek: az intenzív osztályon kezelt betegek, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek.

Hogyan védd meg magad?

A kórházakban elengedhetetlen a korai felismerés, a szigorú elkülönítési intézkedések, a kézhigiénia és a gomba ellen kifejezetten hatékony fertőtlenítőszerek használata. A mindennapokban azonban nem jelent veszélyt — írja a Bild.