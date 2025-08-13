Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
veszély

Halálos, emberről emberre terjedő szupergomba terjed a világban — Minden másodi beteg meghalhat

veszély candida multirezisztens járvány
Life.hu
2025.08.13.
A WHO szerint akár 53 százalékos is lehet a halálozási arány a beteg között. A gyorsan terjedő, nehezen diagnosztizálható, gyakran halált okozó Candida auris multirezisztens élesztőgomba világszerte súlyos veszélyt jelent a kórházakban, különösen a legyengült betegek vannak kitéve a kórokozónak.

Ami néhány évvel ezelőtt még ritka kivételnek számított, mára globális fenyegetéssé nőtte ki magát. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (CDC) megkongatta a vészharangot, mivel az USA területén 2023-ban 4514 Candida auris fertőzést dokumentáltak, többet, mint bárhol máshol a világon. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legveszélyesebb kórokozó gombák közé sorolja.

Candida auris
Candida auris - illusztráció
Forrás: KKO

Több országban járványnak minősítették a Candida okozta betegséget

A jénai Invazív Gombás fertőzések Nemzeti Referenciaközpontjának (NRZMyk) elemzése szerint, 2023-ban 77 alkalommal észlelték Németországban – hatszor gyakrabban, mint az előző években. Angliában 2025 áprilisa óta kötelezővé tették a gombafertőzés bejelentését, miután 2024 novembere és 2025 áprilisa között 134 új esetet regisztráltak. Járványkitörések történtek Olaszországban, Spanyolországban és Romániában is. A WHO szerint a súlyos esetekben a halálozási arány akár 53 százalék is lehet. Ez azt jelenti, hogy minden második súlyos beteg nem éli túl a fertőzést.

Az Egyesült Arab Emírségekben egy különösen drámai esetről érkezett hírek jól mutatják, milyen agresszív lehet a Candida auris. Egy beteg kórházi tartózkodása alatt fertőződött meg – a gomba megtámadta az agyát. A diagnózist csak közel három hónap múlva állapították meg, a kezelés pedig további hét hónapig tartott, és idegsebészeti beavatkozásokat is igényelt. Bár a férfi túlélte, az orvosok hangsúlyozzák, hogy az ilyen esetek gyakran halálos kimenetelűek. Az agyfertőzések súlyos gyulladáshoz, idegrendszeri károsodáshoz és kómához vezethetnek.

A Candida auris egy „szupergomba”, amely ellen szinte semmilyen szer nem jó

A 2009-ben felfedezett élesztőgomba emberről emberre terjed, és számos gyógyszerre immunis. Mi teszi a Candida aurist olyan veszélyessé?

  • Multirezisztens : a legtöbb gombaellenes gyógyszer hatástalan ellene.
  • Megtévesztően hasonlít más gombákra: a standard tesztek gyakran összekeverik az ártalmatlan gombákkal.
  • Perzisztens: felületeken és orvosi berendezéseken is túlélőképes – gyakran hetekig.
  • Nagyon fertőző: rendkívül gyorsan terjedhet, különösen kórházakban.
  • Különösen veszélyeztetettek: az intenzív osztályon kezelt betegek, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek.

Hogyan védd meg magad?

A kórházakban elengedhetetlen a korai felismerés, a szigorú elkülönítési intézkedések, a kézhigiénia és a gomba ellen kifejezetten hatékony fertőtlenítőszerek használata. A mindennapokban azonban nem jelent veszélyt — írja a Bild. 

Harmadára csökkentheti ennek a ráknak a kialakulását a fogamzásgátló: friss kutatás született

A fogamzásgátló tabletta a rák megelőzésében is ütőkártya lehet.

Harmadára csökkentheti ennek a ráknak a kialakulását a fogamzásgátló: friss kutatás született

Kiderült, miben halt meg Kelly Clarkson volt férje - A férfi 48 éves volt

Bár nem a legszebb válás volt az övéké, az énekesnő a bajban nem hagyta magára gyerekei édesapját. Kelly Clarkson volt férje három évig küzdött a bőrrákkal, néhány napja elhunyt.

Kiderült, miben halt meg Kelly Clarkson volt férje - A férfi 48 éves volt

Az egyetlen étel, amit Diana hercegné SOHA nem evett meg

A néhai hercegné egykori szakácsa, Darren McGrady mesélt a hercegné étkezési szokáairól. Elmondta, mit tartalmazott Diana szigorú étrendje, és azt is, miként kényeztette fiait, amikor a bentlakásos iskolából hazajöttek.

Az egyetlen étel, amit Diana hercegné SOHA nem evett meg

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu