Tilos ilyen színű bőröndökkel utazni a repülőn − Ezekkel történik a legtöbb baj

Utazás előtt sokan hajlamosak a praktikus dolgokra figyelni: hány kilós lehet a poggyász, zárható-e a bőrönd, vagy hány rekesze van. Azt viszont kevesen gondolják végig, hogy maga a bőrönd színe is meghatározó lehet, nemcsak esztétikailag, hanem biztonsági szempontból is. Pedig a tapasztalt utazók és a reptéri dolgozók jól tudják, hogy bizonyos színek esetén megnő a kockázat, hogy a bőrönd eltűnik, megsérül vagy éppen célponttá válik.

A bőrönd színe garancia a probléma esélyére?

Milyen színű bőrönd van a legnagyobb veszélyben?

A szakértők szerint a fekete, szürke és kék színű bőröndök a legveszélyeztetettebbek. Az ok egyszerű: ezek a legelterjedtebb árnyalatok, ezért a futószalagon könnyen összekeverhetők, gyakran rossz tulajdonos viszi el őket. Egy reptéri dolgozó szerint nem ritka, hogy utasok percekig vizsgálgatják a tucatnyi hasonló bőröndöt, próbálva beazonosítani, melyik az övék. Ez nemcsak kellemetlen, de akár komoly bőröndcseréhez vagy eltűnéshez is vezethet, főleg nagyobb forgalmú reptereken.

Az egyszínű, sötét árnyalatokon ráadásul a sérülések is jobban látszódnak. A szürke és fekete bőröndökön azonnal láthatóak a karcolások, horzsolások, amik szinte elkerülhetetlenek egy hosszú utazás során. Ha pedig egy drágább, márkásabb darabról van szó, ez duplán bosszantó élmény lehet. Sokan ráadásul azt hiszik, hogy ezek a színek elegánsabbak vagy kevésbé feltűnőek, holott pont a feltűnőség lenne az, ami megmenthetne egy kellemetlen bőrönddrámától.

Milyen a tökéletes bőrönd?

A szakértők inkább azt javasolják, hogy válasszunk élénk, egyedi árnyalatokat: például narancssárgát, türkizt, sárgát vagy mintás darabokat. Ezek nemcsak szembetűnőbbek, de nagyobb eséllyel kerülnek vissza hozzánk, ha elkeverednének. Akár matricával, színes szalaggal vagy egyedi kiegészítővel is személyre szabhatjuk a bőröndünket, így már messziről kiszúrjuk majd a szalagon.

Egyéni stílusunkat is megmutathatjuk a választott színnel, és miközben praktikusak vagyunk, még divatosak is maradunk. A biztonságos utazás nemcsak a jegy megvásárlásán múlik, egy jól megválasztott bőröndszín már az indulásnál segíthet elkerülni a kellemetlen helyzeteket. Szóval legközelebb, amikor bőröndvásárlásra készülsz, ne csak azt nézd meg, hány kerekű és mennyi zsebe van, a szín is számít.