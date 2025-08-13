Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
repülés

Tilos ilyen színű bőröndökkel utazni a repülőn − Ezekkel történik a legtöbb baj

Shutterstock - Roman Samborskyi
repülés utazás reptér
Life.hu
2025.08.13.
Utazásnál nemcsak a csomag méretére kell odafigyelni. A bőrönd színe sem mindegy, ugyanis vannak olyan árnyalatok, amik problémával járhatnak.

Utazás előtt sokan hajlamosak a praktikus dolgokra figyelni: hány kilós lehet a poggyász, zárható-e a bőrönd, vagy hány rekesze van. Azt viszont kevesen gondolják végig, hogy maga a bőrönd színe is meghatározó lehet, nemcsak esztétikailag, hanem biztonsági szempontból is. Pedig a tapasztalt utazók és a reptéri dolgozók jól tudják, hogy bizonyos színek esetén megnő a kockázat, hogy a bőrönd eltűnik, megsérül vagy éppen célponttá válik. 

A bőrönd színe garancia a probléma esélyére?
A bőrönd színe garancia a probléma esélyére?
Forrás: Shutterstock

Milyen színű bőrönd van a legnagyobb veszélyben? 

A szakértők szerint a fekete, szürke és kék színű bőröndök a legveszélyeztetettebbek. Az ok egyszerű: ezek a legelterjedtebb árnyalatok, ezért a futószalagon könnyen összekeverhetők, gyakran rossz tulajdonos viszi el őket. Egy reptéri dolgozó szerint nem ritka, hogy utasok percekig vizsgálgatják a tucatnyi hasonló bőröndöt, próbálva beazonosítani, melyik az övék. Ez nemcsak kellemetlen, de akár komoly bőröndcseréhez vagy eltűnéshez is vezethet, főleg nagyobb forgalmú reptereken.

Az egyszínű, sötét árnyalatokon ráadásul a sérülések is jobban látszódnak. A szürke és fekete bőröndökön azonnal láthatóak a karcolások, horzsolások, amik szinte elkerülhetetlenek egy hosszú utazás során. Ha pedig egy drágább, márkásabb darabról van szó, ez duplán bosszantó élmény lehet. Sokan ráadásul azt hiszik, hogy ezek a színek elegánsabbak vagy kevésbé feltűnőek, holott pont a feltűnőség lenne az, ami megmenthetne egy kellemetlen bőrönddrámától.

Milyen a tökéletes bőrönd?

A szakértők inkább azt javasolják, hogy válasszunk élénk, egyedi árnyalatokat: például narancssárgát, türkizt, sárgát vagy mintás darabokat. Ezek nemcsak szembetűnőbbek, de nagyobb eséllyel kerülnek vissza hozzánk, ha elkeverednének. Akár matricával, színes szalaggal vagy egyedi kiegészítővel is személyre szabhatjuk a bőröndünket, így már messziről kiszúrjuk majd a szalagon.

Egyéni stílusunkat is megmutathatjuk a választott színnel, és miközben praktikusak vagyunk, még divatosak is maradunk. A biztonságos utazás nemcsak a jegy megvásárlásán múlik, egy jól megválasztott bőröndszín már az indulásnál segíthet elkerülni a kellemetlen helyzeteket. Szóval legközelebb, amikor bőröndvásárlásra készülsz, ne csak azt nézd meg, hány kerekű és mennyi zsebe van, a szín is számít.

Kamu luxusnyaralások jó adag pofátlansággal megspékelve - 5 sztár, aki mindenkit átvert a szponzorációért

Minek repülőre ülni? A luxusvakáció (illúziója) ma már nem feltétlenül kerül pénzbe – elég egy jól elhelyezett naplemente, némi Photoshop és egy szponzorált poszt.

Kamu luxusnyaralások jó adag pofátlansággal megspékelve - 5 sztár, aki mindenkit átvert a szponzorációért

Segítünk összepakolni: ezek a travel size beauty termékek kötelező társai a nyaralásodnak

Segítünk a pakolásban!

Segítünk összepakolni: ezek a travel size beauty termékek kötelező társai a nyaralásodnak

Kiakadtak a szállodai dolgozók: ezeket a vérlázító arcátlanságokat nagyon sok turista elköveti

Hiába a napsütés és az utazási láz, egy kis tapintatlanság is elég ahhoz, hogy az utazásból globális szégyenparádé legyen.

Kiakadtak a szállodai dolgozók: ezeket a vérlázító arcátlanságokat nagyon sok turista elköveti

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu