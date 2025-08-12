Ahogy megírtuk, múlt szerdán érkezett Magyarországra Shawn Mendes, aki csütörtökön fergeteges koncertet adott a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A zenésznek a budapesti rendezvény és a főváros különösen a szíve csücske, de úgy tűnik, a jó bort se veti meg, ugyanis pénteken Etyeken tűnt fel.

Shawn Mendes csütörtökön lépett fel a Szigeten

Forrás: Redferns

Etyeken mulatott a fellépése után Shawn Mendes

„Péntek este nagy örömünkre vendégül láthattuk Shawn Mendes-t /@shawnmendes/ és csapatát az Etyeki Kúria Pezsgőbirtokán, ahol a Sziget Fesztivál előző esti fellépése után nálunk pihentek. Az alkalmat igazán felejthetetlenné tette, hogy Shawn nálunk ünnepelte 27. születésnapját. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a különleges pillanatnak” - írta az etyeki birtok a közösségi oldalain.

A koncert előtt még üzent a magyaroknak

„Megérkeztünk Budapestre! Itt vagyunk! Nézzétek, fent van a Hold az égen. Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem. Nagyon várom a holnapi napot, remélem, ott lesztek! Imádom ezt a gyönyörű várost, nagyon hiányzott is. Találkozunk holnap!” – mondta akkor Instagram-sztorijában.

Vicces incidensben is volt része

Shawn Mendes budapesti látogatása már az első napon emlékezetessé vált: a világhírű énekest zárt ajtók fogadták, amikor vissza akart térni a szállodájába.