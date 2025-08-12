Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Sziget Fesztivált Shawn Mendes születésnap
A világsztár már eddig is nagyon szerette hazánkat, a mostani itt tartózkodása pedig igazán emlékezetesre sikerült. Shawn Mendes itt ünnepelte a 27. születésnapját.

Ahogy megírtuk, múlt szerdán érkezett Magyarországra Shawn Mendes, aki csütörtökön fergeteges koncertet adott a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A zenésznek a budapesti rendezvény és a főváros különösen a szíve csücske, de úgy tűnik, a jó bort se veti meg, ugyanis pénteken Etyeken tűnt fel. 

Shawn Mendes csütörtökön lépett fel a Szigeten
 Shawn Mendes csütörtökön lépett fel a Szigeten
Forrás: Redferns

Etyeken mulatott a fellépése után Shawn Mendes

„Péntek este nagy örömünkre vendégül láthattuk Shawn Mendes-t /@shawnmendes/ és csapatát az Etyeki Kúria Pezsgőbirtokán, ahol a Sziget Fesztivál előző esti fellépése után nálunk pihentek. Az alkalmat igazán felejthetetlenné tette, hogy Shawn nálunk ünnepelte 27. születésnapját. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a különleges pillanatnak” - írta az etyeki birtok a közösségi oldalain. 

A koncert előtt még üzent a magyaroknak

„Megérkeztünk Budapestre! Itt vagyunk! Nézzétek, fent van a Hold az égen. Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem. Nagyon várom a holnapi napot, remélem, ott lesztek! Imádom ezt a gyönyörű várost, nagyon hiányzott is. Találkozunk holnap!” mondta akkor Instagram-sztorijában.  

Vicces incidensben is volt része

Shawn Mendes budapesti látogatása már az első napon emlékezetessé vált: a világhírű énekest zárt ajtók fogadták, amikor vissza akart térni a szállodájába.

Liam Neeson aggódik, hogy Pamela Anderson nem érez iránta ugyanúgy

Egy testbeszéd-szakértő elemzése szerint Liam Neeson teljesen elbűvölve figyeli Pamela Andersont, ugyanakkor tart attól, hogy a színésznő nem viszonozza ugyanolyan intenzitással az érzéseit. A pletykák szerint a két sztár már egy ideje együtt van.

Liam Neeson aggódik, hogy Pamela Anderson nem érez iránta ugyanúgy

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták egymásnak az igent. Victoria és David Beckham nem volt a vendéglistán, és bár nagyon szomorúak, de tudomásul vették: nincs tovább.

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Szemérmetlen uralkodónők, akiknek a hálószobája kész átjáróház volt

A történelmi emlékezet olykor rózsaszín ködbe burkolja az egykori királynők és királynék életét. Három uralkodónőt az erény mintaképének tartanak, pedig az igazság ettől nagyon távol van.

Szemérmetlen uralkodónők, akiknek a hálószobája kész átjáróház volt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu