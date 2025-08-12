Édesanyja álomszép ruháját viselte Nicola Peltz a fogadalmuk megújításának ceremóniáján - Fotók

Ahogy megírtuk, augusztus 2-án a fiatal házaspár megújította házassági fogadalmát. A szertartás célja az volt, hogy Nicola Peltz és Brooklyn Beckham kifejezzék az egymás iránti elköteleződésüket és megerősítsék kapcsolatukat. Bár az esemény nem volt olyan nagyszabású, mint a esküvő, az ünnepségen több „hagyományos elem” is megjelent, köztük Nicola esküvői ruhája és a vendégek előtti beszédek. A pár körülbelül 150 főt hívott meg, azonban Brooklyn családja – David és Victoria Beckham, valamint testvérei, Cruz, Romeo és Harper – nem voltak közöttük.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham újra kimonták az igent

Forrás: Getty Images Europe

Nicola Peltz édesanyja ruháját viselte

A hivatalos szertartásra Nicola Peltz új életet lehelt édesanyja, Claudia Heffner Peltz 1985-ös esküvőjén viselt ruhájába, ami egy szatén, Bardot-stílusú öltözék volt. Nicola szűkebbre szabatta a fűzőt, és egy virágos fejdísszel egészítette ki.

Az after partyn is vintage ruhába bújt

Nicola buli utáni megjelenése a 90-es éveket idézte. A 30 éves színésznő spagettipántos, babakék, áttetsző Dolce & Gabbana ruhát viselt, amit a divatház még 1998-ban mutatott be a kifutón.

Egy emlék, ami örökre velük marad

A fogadalom-megújítás egy közeli forrás szerint nem csupán szimbolikus gesztusról volt. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz meghitt esemény során szeretett volna újra elköteleződni egymás mellett, értékelve mindazt, amit az évek során közösen felépítettek. „Egy emlék, ami örökre velük marad” – fogalmazott egy bennfentes a People-nek.

Brooklyn meghatottan nyilatkozott

Beckhamék legidősebb fia is megszólalt a fogadalom-megújítással kapcsolatban, amelyet felesége, Nicola Peltz édesapjának birtokán tartottak. „Gyönyörű volt. Csak egy igazán szép élményre vágytunk – egy igazán kedves emlékre. Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni. Ez mindenképpen formálja az embert” – nyilatkozta Brooklyn.