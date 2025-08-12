Édesanyja álomszép ruháját viselte Nicola Peltz a fogadalmuk megújításának ceremóniáján - Fotók

Ahogy megírtuk, augusztus 2-án a fiatal házaspár megújította házassági fogadalmát. A szertartás célja az volt, hogy Nicola Peltz és Brooklyn Beckham kifejezzék az egymás iránti elköteleződésüket és megerősítsék kapcsolatukat. Bár az esemény nem volt olyan nagyszabású, mint a esküvő, az ünnepségen több „hagyományos elem” is megjelent, köztük Nicola esküvői ruhája és a vendégek előtti beszédek. A pár körülbelül 150 főt hívott meg, azonban Brooklyn családja – David és Victoria Beckham, valamint testvérei, Cruz, Romeo és Harper – nem voltak közöttük.
A hivatalos szertartásra Nicola Peltz új életet lehelt édesanyja, Claudia Heffner Peltz 1985-ös esküvőjén viselt ruhájába, ami egy szatén, Bardot-stílusú öltözék volt. Nicola szűkebbre szabatta a fűzőt, és egy virágos fejdísszel egészítette ki.
Nicola buli utáni megjelenése a 90-es éveket idézte. A 30 éves színésznő spagettipántos, babakék, áttetsző Dolce & Gabbana ruhát viselt, amit a divatház még 1998-ban mutatott be a kifutón.
A fogadalom-megújítás egy közeli forrás szerint nem csupán szimbolikus gesztusról volt. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz meghitt esemény során szeretett volna újra elköteleződni egymás mellett, értékelve mindazt, amit az évek során közösen felépítettek. „Egy emlék, ami örökre velük marad” – fogalmazott egy bennfentes a People-nek.
Beckhamék legidősebb fia is megszólalt a fogadalom-megújítással kapcsolatban, amelyet felesége, Nicola Peltz édesapjának birtokán tartottak. „Gyönyörű volt. Csak egy igazán szép élményre vágytunk – egy igazán kedves emlékre. Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni. Ez mindenképpen formálja az embert” – nyilatkozta Brooklyn.
Egy bennfentes szerint David és Victoria szíve összetört. „Különösen David számára volt szívszorító látni, hogy Nelson (Nicola édesapja) ilyen kulcsfontosságú szerepet játszik a szertartáson. A több mint 30 fős családból senki sem tudott az esküvőről, és senki sem volt meghívva. Ez a nagyszülőket is nagyon lesújtotta, mivel Brooklyn mindig is közel állt hozzájuk” – nyilatkozta és hozzátette: „Kegyetlennek és rosszindulatúnak tűnik. Ez már nem játék. Túllépett mindenen. A családtagok úgy érzik, elvesztették fiukat – és nincs visszaút”.
