Napi horoszkóp 2024. május 23.: különleges ez a csütörtök

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Vénusz ma az Ikrek jegyébe lép, ami egy nagyon könnyed energia. Most nagyon fontos, hogy a másikhoz szellemi szinten is tudjon kapcsolódni, mert ennek hiányában könnyen elveszted az érdeklődésedet. Kos havi horoszkóp

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Az uralkodó bolygód, a Vénusz ma az Ikrek jegyébe lép, rád ez hatványozott erővel hat. Egyrészt minden eddiginél fontosabbak lesznek a jó beszélgetések a párkapcsolatban, másrészt, ha szingli vagy, most bizony párhuzamosan is futhatnak ismeredések, flörtök az életedben. Bika havi horoszkóp

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Nap már hétfő óta a jegyedben jár, és most belép ide a Vénusz is, ami a következő hetekre bearanyozza a napjaidat. Most picit szerethetőbbnek és szerencsésebbnek érzed magad, mint egyébként - a Vénusz ugyanis a kis szerencse bolygója is! H amindez nem lenne elég, vasárnap a Nagy szerencse planétája csatlakozik ehhez a két bolygóhoz... Ikrek havi horoszkóp

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A csütörtöki bolygóállások könnyedebbé teszik a légkört, a munkahelyeden is. Az viszont lehetséges, hogy picit összekuszálódnak a szálak a szerelmi életedben, mert most bizony feltűnhet egy harmadik, aki bepróbálkozik nálad. Rák havi horoszkóp

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Ez ma egy kivételes nap lesz. Tízmilliószoros nap, Nyilas telihold, és ma lép a Vénusz az Ikrek jegyébe. Néhány dolog igazán jól alakul az életedben. Például hatékonyan használhatod a meggyőző erődet a munkád, vagy a magánéleted során, és a szerencse is melléd pártol valamiben. Oroszlán havi horoszkóp

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csütörtökön egy fontos információt kapsz, amely miatt egy dilemma lehet a napod fő témája. Vajon mindent folytatsz úgy, ahogyan eddig, vagy módosítod az útirányt? Komoly döntés, amit alaposan meg kell fontolnod.

