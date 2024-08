A horoszkópodban ez árulja el, milyen embereket vonzol: nézzük, mi az a descendens

A descendensünk elárulja, milyen partnert vonzunk magunkhoz. Ő lesz a személyiségünk tükre, akiben függőségeinket, tehetségünket és tulajdonságainkat is megéljük, azokat is, melyek leplezve és elnyomva szunnyadnak bennünk. A descendensünk, és a jegy, amelyben áll, a tökéletes kiegészítése is az Aszcendensünknek.