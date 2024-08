A retrográd Merkúr a kommunikációs problémák, technikai malőrök és zűrzavarok mellett a testünkre is hatással van. A csillagászati események során a stressz és a szorongás fokozódhat, ami hozzájárulhat a fáradtság érzéséhez. De ahhoz, hogy igazán megértsük a retrográd Merkúr káoszát, először is érdemes megismernünk, hogyan is működik a Merkúr.

A retrográd Merkúr hatással van az alvásra? Ezért vagyunk olyan fáradtak tőle

Mi az a retrográd Merkúr és hogyan hat életünkre?

A Merkúr a kommunikáció, a technológia, az utazás és a mindennapi ügyek bolygója, valamint az Ikrek és Szűz csillagjegyek uralkodó bolygója. Amikor a Merkúr retrográd állapotban van, vagyis úgy tűnik, mintha visszafelé mozogna, akkor életünk ezen területein zűrzavart és problémákat érzékelhetünk. Az e-maileket nem küldi el a levelező rendszer, vagy a fontos szerződések csak megkésve érkeznek meg. A Merkúr hátráló mozgása során előfordulhat továbbá, hogy telefonok, számítógépek érthetetlen módon meghibásodnak, elmaradnak találkozók, sőt, váratlanul kapcsolatba léphetnek veled volt szerelmek vagy régi barátok is.