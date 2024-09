Heti szerelmi horoszkóp 2024. szeptember 28-október 4.: Nem megoldás, ha csendben szenvedsz

Szingli Rák

Itt az ideje, hogy gondolj magadra. Nem szólhat arról az életed, hogy folyton másoknak kedveskedsz, majd azt várod, hogy kitalálják, neked mire lenne szükséged. Nyisd ki a szádat, mondd ki, amit szeretnél! Hétfőtől szinte minden napra jut olyan bolygóegyüttállás, ami a kommunikációban támogat téged. De ügyelned kell arra, hogy a kéréseid ne hangozzon panasznak…

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

A hétvégén és a hét során is sértődésre való hajlamot mutatnak a bolygók. Nem vagy érzékenyebb, mint máskor, csak most ki mered mutatni. Ám duzzogás helyett azt kéne meglátnod, hogy kritika ér-e, vagy csak nem kapsz elég dicséretet. A kedvesed tudja, számodra az elismerő szavak olyan fontosak, mint a levegő és a napfény.

Szingli Oroszlán

Haragszol a világra? Tudod ennek az okát? Sajnos a hétvégén és a hét során is sértődésre való hajlamot mutatnak a bolygók. Nem vagy érzékenyebb, mint máskor, csak most ki mered mutatni. Van, akinek így is tetszel. Na, ő a te embered. Ő tudja, hogy nem lehet folyton vigyorogni. Neked is lehetnek rossz napjaid, és persze a másiknak is...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Nem muszáj az utolsó szeptemberi hétvégét együtt töltenetek. De ha együttlétre vágysz, szólj arról! Nem megoldás, ha csendben szenvedsz. A hét során a Mérlegben együtt álló bolygók segítenek a pontos megfogalmazásban. És nem mellékesen a pénzügyeidre is kedvezően hatnak. Nem baj, ha továbbra is elégedetlen vagy, mert ez egyfajta motiváció. Csak ne vidd túlzásba!