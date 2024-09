Heti horoszkóp 2024. szeptember 16-22.: puskaporos hangulatot jeleznek a fényszögek

A Skorpiókra nagy szükség lesz a héten az égi folyamatok szerint, a Nyilasoknál otthon és a munkahelyen egyszerre adódik viszály, a Bakok bölcsen teszik, ha nem folynak bele mások rivalizálásába, a Vízöntőknek az anyagi helyzetüket kell rendbe rakniuk, a Halakra pedig árnyék vetül. Íme a heti horoszkóp.

Heti horoszkóp: ezt tartogaják számodra a csillagok

Forrás: Shutterstock

Heti horoszkóp 2024. szeptember 16-22.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Ha bármikor bármilyen probléma elé kerülsz, kérdezd a józan énedet! Ezen a héten több dilemmát mutatnak ugyanis a bolygók, illetve azt is, hogy a leggyorsabban a racionális hozzáállás mutatja meg a kiutat. Naná, hogy ilyenkor tiltakozik az intuíció, és azt kérdezi, miért nem hallgatsz a megérzéseidre. Hétvégén fellélegzést hoz a levegő jegybe lépő Nap és Hold is.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A hét első felében a teliholdon kívül két bolygó-szembenállás szerint a szokottnál nehezebben hozol döntést. Jó hír, hogy csütörtöktől vasárnapig már öt szuper fényszög támogat, és nem sürgetnek téged. Idegessé válsz, ha sietned kell, emiatt ezt mindenképpen kerülnöd kell. Hétvégén a Bika Hold azt javasolja, hogy kényeztesd magadat! Bármi jöhet, ami jól esik és nem hizlal, nem illegális.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Kedden és szerdán puskaporos hangulatot jelez négy diszharmonikus fényszög. A családod és a munkatársaid is bosszantanak. Úgy érzed, hogy mindenki összefogott ellened. Lehetőleg most ne reagálj, maradj a lehető legpasszívabb! Ez a tanács szombatra is érvényes. Majd vasárnap a Hold az Ikrekbe, a Nap a Mérlegbe lép, ami szó szerint és átvitt értelemben megkönnyebbülést hoz neked.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A hétfő még bizakodásra ad okot, de keddtől sajnos jön a fekete leves. Több olyan konfliktusnak leszel szem- és fültanúja, ami megviseli az emberekbe és a békébe vetett hitedet. Tény, hogy a szerdai részleges holdfogyatkozás a konfliktusok veszteseit fokozottan megviseli. Vagyis most igazán érvényes a mondás: „Minden csatát megnyersz, amit el sem kezdesz.” Mindezt a hétvégén ki kell pihenned!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Lehet, hogy unod már, de a bolygók továbbra is azt javasolják, hogy ésszerűsítsd a kiadásaidat! Kedden és szerdán, két nap alatt négy, majd szombaton további egy bolygó-szembenállás pénzügyi zavart jelez. Szerencsére a föld jegyekben járó bolygók (Nap, Merkúr, Uránusz, Plútó) a józanságot erősítik. Ha ez sikerül, hétvégén ünnepelhetsz, bulizhatsz, grillezhetsz…

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Szeptember harmadik hete nem lesz a kedvenced. A szerdai teliholdon kívül további három bolygó-szembenállás frusztrál téged. Úgy tűnik, hiába fogalmazol tapintatosan, valaki folyton megsértődik. Már azt fontolgatod, hogy ki sem nyitod a szádat. Ez megoldás lehet. Még jó, hogy a föld jegyekben járó bolygók (Nap, Merkúr, Uránusz, Plútó) a ráció és a konstruktivitás győzelmét jelzik.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

A Mérlegben járó Vénusz – amely a te uralkodó bolygód – csak vasárnap este kap kellemetlen fényszöget a Plútótól. Vagyis a hét első felében nem kell nézeteltérésekbe belemenned. A hét második felében lehet, hogy meg kell védened az érdekeidet és a pozíciódat. Érveid legyenek konkrétak, amit a föld jegyben járó bolygók javasolnak. Vasárnap a Nap belép a Mérlegbe, s innentől a hangulatod is egyre kedvezőbb.... - írja az Astronet.

