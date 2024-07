Így hat a telihold a női testre: figyeld a tüneteket!

Ladoniczky Sára

A nők évezredek óta tudják, hogy testük és lelkük is együtt lüktet a Hold energiáival. A telihold álmatlanságot hozhat, így érzékenyebbé is tehet, de a menstruációs ciklust is befolyásolja. Alábbi cikkünkben a hold nőkre gyakorolt hatásait fogjuk megvitatni.

Mítoszok, legendák, és tudományos kutatások egyaránt foglalkoznak a Hold erejével. De vajon hogyan befolyásolja a nőket? A Nap eredendően a férfi, míg a Hold a női működés megtestesítője. Az éjjeli égitest az átváltozás, ismétlődés, növekedés és fogyás, halál és újjászületés, illetve az újrakezdés jelképe. Alábbi cikkünkben a telihold nőkre gyakorolt hatásait fogjuk megvizsgálni, hogy így választ kaphass a kérdéseidre. Kezdjünk is bele! A telihold sok nő életét boldogítja és keseríti meg egyaránt

Forrás: Shutterstock/BigLike Images Menstruációs ciklus telihold idején A Hold ciklikussága gyakran párhuzamba állítható a nők menstruációs ciklusával, mely szintén körülbelül 28 napos. Sok nő tapasztalja, hogy menstruációs ciklusuk összhangban van az égitest fázisaival, különösen a teliholddal és az újholddal - nem véletlenül. A menstruáció és a hold közötti kapcsolatot jellemzően három fázisban lehet megfigyelni. Először is, a menstruáció kezdete, amikor a Hold éppen új állapotba kerül. Ekkor az energia csökken és elindul az elengedés és a regenerálódás folyamata. Másodszor, a menstruáció csúcspontja, amely általában a hold első negyedével esik egybe. Ebben a szakaszban az energiaszint növekszik, és a nők általában aktívabbak és erősebbek érzik magukat. Végül, a menstruáció végét követő napok, amikor a Hold teljes lesz. Ez a szakasz a befejezésre és a ciklus újrakezdésére összpontosít, amikor a nők új energiával és frissességgel indulnak az új menstruációs ciklusba. Mindemellett a fény hatása különösen nagy hatással van a hormonokra, hiszen telihold idején erősebb a holdfény, ami befolyásolja a melatonin termelést (alvási ciklust irányító hormon), ezáltal megingatva a hormonális egyensúlyunkat is. 2. Érzelmi fordulatok A fázisai általában sok nő érzelmi állapotát felbolygatják. Újholdkor, ami kezdete egy új ciklusnak, a nőkre gyakorolt hatása pozitív, mert ilyenkor sok nő érzi magát energikusnak és motiváltnak, amit érdemes is kihasználni. Teliholdkor viszont az intenzív érzelmek, felfokozott érzékenység, és az álmatlanság kap helyet. Erre az időszakra érdemes előre felkészülni, és meditációs gyakorlatokkal, jógával, és pihenéssel feltölteni a szervezetünket, megelőzve a felfokozottságot, kiegyensúlyozatlanságot.