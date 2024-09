Napi horoszkóp 2024. szeptember 23.: szenvedélyes napra számíthatsz

A Skorpiók innentől pár hétig szerencsésebbnek, szerethetőbbnek fogják magukat érezni, a Nyilasok inkább mondják le a programjukat és menjenek haza pihenni, a Bakok nem igazán tudják utolérni magukat, a Vízöntők apróbb lépésekben haladjanak, a Halakat pedig nehéz feladat elé állítják. Íme, a napi horoszkóp hétfőre.

Napi horoszkóp: ezt tartogatják számodra a csillagok

Forrás: Shutterstock

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Nap a Mérlegben megnyugvást hoz(na), de a Vénusz, ami a Skorpióba lép, igencsak felkorbácsolja a szenvedélyt. Nap közben az idő szorítása okozhat gondokat (Szaturnusz fényszöge). A mai este tökéletes ismerkedni, vagy randizni, romantikázni.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Mérleg Nap harmóniát, a Skorpió Vénusz szenvedélyt hoz. Ha szingli vagy, akkor most nagyon felerősödik benned a vágy a társ iránt. A Skorpió Vénusz pedig a segítségedre lesz abban, hogy már ismerkedéskor is átláss a másikon...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hétfőn képes lehetsz arra, hogy jobban az emberek szándékai mögé láss, ezért észreveszed azt is, ami nem fog tetszeni. Ez pedig kisebb nézeteltéréseket, konfliktusokat eredményezhet. Gondold meg alaposan, hogy reagálsz!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn rád is erősen hat a Skorpió Vénusz. Szinte olvasol a másik gondolataiban, és nagyon szenvedélyes is leszel. A rejtett összefüggéseket is azonnal meglátod. Az is lehetséges, hogy olyan pénzügyi lehetőséget kapsz, amit vétek lenne visszautasítani.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Szenvedélyes napra számíthatsz hétfőn. A lelkesedés hozhat sikeres munkát, ügyes feladatmegoldást, de azt is, hogy bizony nem nézed, ki a másik, talán még a főnöködnek is beolvasol, ha a helyzet úgy hozza. Arra is figyelned kell, hogy ne ítélj elsőre!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Hétfőn nehezen találod a helyed. Úgy érezheted, hogy amint végzel egy feladattal, már jön is a következő, és szusszanásnyi pihenés se jut. A Nap a Mérlegben jár, ilyenkor az tesz a legjobbat, ha kiszellőzteted a fejed.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Mérleg hava, őszi nap-éj egyenlőség: mindkettő szinte mágikusan jó hatássla van rád. Most nagyon jól működsz a világban, és a kapcsolataid is működőképesek. Könnyen célt érsz. A Skorpió Vénusz viszont jelezhet birtoklási vágyat, féltékenységet. Vigyázz, hogy a párod ne értsen félre - írja az Astronet.

