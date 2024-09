5 szokás, ami elijesztheti a partneredet a kapcsolat elején

Tegyük fel, hogy éppen egy új sráccal randizol, és elérkeztetek a döntő első hetekhez. Nagyon tetszik neked ez a fiú, és azon gondolkodsz, mit tehetsz (vagy mit kerülhetsz el), hogy a kapcsolatot továbbra is fenntartsd és ne ijedjen meg tőled. Az igazság az, hogy léteznek olyan dolgok a kapcsolat elején, amelyeket ha elkövetsz, szinte borítékolható, hogy a férfi inkább az egyedüllétet választja, minthogy veled építse tovább az életét. Figyelj ezekre a szoksaidra, hogy ne rombold le már a kezdetek kezdetén egy potenciálisan nagyszerű kapcsolat esélyeit azzal, hogy elijeszted. Lehet, hogy észleled partnered érzelmi távolodását, de nem biztos, hogy össze is kapcsolod saját szokásaiddal és viselkedéseddel. Íme 5 rossz szokás, amelyek garantáltan elriasztják a férfiakat és érzelmi távolságot teremtenek közted és partnere közt.

Ezekre a szokásokra jobb, ha odafigyelsz egy kapcsolat elején, ha nem akarod, hogy idő előtt vége legyen.

1. A kapcsolat elején kerüld el a túlaggódást

Képzeld el, hogy egy olyan férfival randizol, akit igazán kedvelsz, és az első néhány hét csodálatosan alakul. Egyszer csak elérkezik az a nap, amikor a barátaival esti programot tervez. Lehet, hogy ahogy halad előre az este, a fejedben furcsa kérdések kezdenek el motoszkálni, felüti a fejét a kétely és olyan dolgokat is odaképzelsz, amik valójában nincsenek is ott, elkezded a dolgot túlgondolni, túlaggódni. Elköveted azt az amúgy tipikus női hibát, hogy folyamatosan írsz neki, ahelyett, hogy hagynád, hogy élvezze a barátaival töltött időt. Az ellenőrzés nem arról szól, hogy érdekel, jól szórakozik-e, hanem arról, hogy a túlaggódás vezet, miszerint valami más is történik, nem csak az, hogy jól szórakozik a barátaival.

Ez a fajta hozzáállás azonban gyorsan eltávolíthat egy férfit. Ha tehát randizol valakivel, és ő a barátaival van, tiszteld meg a férfi időt. Ez tesz majd téged azzal a laza nővé, akit mindig is keresett.

2. Ne tüntesd fel rossz fényben az exed

Soha ne beszélj negatívan az exedről egy randin, akár az elsőről, akár már a sokadik találkozásotokról van is szó, soha ne fecsegj rosszakat az exedről. Az exed valaki, akivel randiztál. Ő volt az, akit hosszabb, vagy rövidebb ideig, de részese volt az életednek. Ha negatívan beszélsz a volt párodról a szakítás után, akkor a jelenlegi partnered azt fogja gondolni, hogy egyszer majd róla is így fogsz vélekedni, ha kapcsolatotok véget ér. Hogy ugyanazt a haragot fogod táplálni iránta, és mások előtt is kritizálni fogod. Az is árulkodó és intő jel, hogy ha még mindig az exedet szidod, hiszen ez azt jelentheti az újdonsült párod számára, hogy talán még nem vagy készen arra, hogy továbblépj egy új kapcsolatba.