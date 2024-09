Vigyázz a negatív energiákkal: így árthatnak neked a törött tárgyak

Nagyon sok lakásban fellelhetőek törött tárgyak, edények. Ami nem túl szerencsés, és nem csak esztétikai okokból, hanem energetikailag sem.

A törött tárgyak akár tönkre is tehetik az életünket

Nézzük, pontosan milyen törött tárgyak árthatnak nekünk!

„Ezek a tárgyak megtörik az energiákat, így akadályozzák a pozitív energia áramlását. Például akár a kedvenc bögrénk, amiből a reggeli kávénkat kortyolgatjuk már önmagában is ártó lehet, ha kicsorbult, kicsit megrepedt vagy esetleg hiányzik a füle. Még akkor is legyünk vele óvatosak, ha kedves emlékünk fűződik hozzá” - magyarázza Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Tükör

Mindenki jól ismeri azt a babonát, miszerint, ha egy tükör eltörik, akkor az 7 év balszerencsét jelent annak, aki a bajt okozta. Csak az nem mindegy, hogy mennyire törik össze. Ugyanis, ha csak kis része sérül, akkor az nem jelent nagy veszélyt, inkább csak kisebb bosszúságokat a mindennapokban. Mivel ezek nem is nagy jelentőségű dolgok, ezért általában nem is ennek tulajdonítjuk az okát. De a tükör átjárót jelent a világok között, és ha eltörik, akkor az haláleset előjele is lehet a családban.

De mit tehetünk, ha eltörik vagy lecsorbul akár egy kis darabkája is? Minden esetben ajánlott szentelt vízzel keresztet rakni rá, és 7 napig rajta hagyni. Ha egy nagyobb, fali tükör megy tönkre, és szeretnénk egy újat tenni a helyére, akkor mielőtt felkerül, tisztítsuk meg a negatív rezgésektől a falfelületet úgy, hogy meggyújtunk előtte egy fehér gyertyát. Miközben ég a gyertya, kérjünk meg egy angyalt, hogy tisztítsa meg a helyet, ezzel sok negatív hatást elkerülhetünk.

Képkeret üvege

Abban az esetben, ha egy olyan képkeret törik el, amiben valakinek a fotója van, annak is nagy jelentősége van. Ha például ez egy esküvői kép vagy a házaspárról készült, akkor legrosszabb esetben sajnos ez a válás előjele. De ez függ attól, hogyan ment tönkre a keret: ha semmilyen külső hatás nem történt, akkor nagy valószínűséggel fekete mágiával beleavatkoztak a házasságba. Ebben az esetben érdemes mielőbb egy spirituális szakember segítségét kérni, hogy a mágia hatását megszüntesse. Ha viszont véletlenül mi ejtjük le, akkor nagyobb veszekedésre számíthatunk a párunkkal. Amennyiben olyan kép van a keretben, ami nem házasokról készült, hanem másról, akkor egy betegség előjele lehet, ha többen szerepelnek a fotón, akkor közöttük lehet nagyobb viszály.

Ám ezeket is el lehet kerülni, ha kérünk rá tisztítást és védelmet. Lehet, hogy semmilyen kapocs nincs a fotóhoz, attól függetlenül az is utalhat a lakásban lévő negatív energiára, mivel a keret üvege ugyanúgy működik, mint a tükör. Fontos, hogy a törött üveget megfelelően dobjuk ki, és a képet finoman töröljük át egy kevés sóval.

Csészék, tányérok

Ha ezek eltörnek, akkor a szegénység, nélkülözés hatásait vonzzák, mivel az étellel-itallal függenek össze. Éppen ezért ezektől a tárgyaktól érdemes minél hamarabb megszabadulni. Ahogy a tükörnél, úgy ebben az esetben is érdemes fehér gyertyát meggyújtani. De mi van akkor, ha törött porcelánokat szeretnénk megtartani például az értéke miatt vagy érzelmi okokból? Ilyenkor ajánlatos spirituális személy segítségét kérni, hogy energetikai tisztítást végezzen, hiszen ezek a tárgyak a lakásban vannak, emiatt folyamatosan megtörik a pozitív energiát, és negatív hatással vannak a tulajdonosra. Akadnak olyanok, akik például örökségből vásárolnak meg ilyen holmikat. Ilyenkor még nagyobb hangsúlyt kell fordítani az energetikai tisztításra, hiszen minden szempontból halott energia társul hozzá.