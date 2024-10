Az angyalszámok olyan spirituális számsorok, amelyek az isteni szféra üzenetit hordozzák magukban. Az egyik ilyen gyakori számsor: a 111. Ha gyakran látod mostanában, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mit üzennek neked az angyalok az életeddel kapcsolatban. A 111-es angyalszám legfontosabb üzenete, hogy egy régi szakasz lezárult az életedben és valami új veszi kezdetét. A kemény munka és a céljaid iránti elkötelezettséged most végre meghozza a gyümölcsét. Fontos, hogy továbbra se hagyd gyengülni az önmagadba vetett hitet, és higgy az univerzum erejében, mert most minden úgy rendezőik, ahogy az számodra a legjobb. A numerológiában az 1 az egység szimbóluma. Mindennek a kezdetét jelenti. Az 1 a teremtés száma; az istenivel való egységet, minden élet kezdetét és az életben történő újrakezdéseket jelenti.

A 111-es angyalszám legfontosabb üzenete, hogy egy régi szakasz most végre lezárult az életedben és valami új veszi kezdetét

Forrás: Shutterstock

Mi a különbség a 111 és az 1111 között?

A 111 és az 1111 közötti különbség abban rejlik, hogy éppen hol tartasz a folyamatban. Ha három darab 1-es áll egymás mellett: ezek összege 3. A 3-as szám a változást, a növekedést és az erőt szimbolizálja. Ha viszont négy darab 1-est látsz mindenütt, akkor az összeg 4 lesz. A 4-es egy földelt energiát jelent, ahol mind a négy elem jelen van. Ebben az esetben itt az idő az ünneplésre, a babérok learatására, mert míg a 111 azt jelenti, hogy úton vagy célod felé, az 1111-es azt jelenti, hogy megérkeztél.

A 111-es angyalszám jelentése a munkára, karrierre

A 111-es sorszám a karrieredet tekintve nagyon jelentős szám. Azt az üzenetet hordozza magában, hogy érdemes odafigyelni a gondolataidra és a megérzéseidre, mert a belső céljaid most nagyon hamar érzékelhetővé válhatnak a fizikai valóságban is. Ez a legalkalmasabb időszak számodra ahhoz, hogy tudatosan teremts. Nem csak új kezdeteket, hanem új lehetőségeket is jelez: járj nyitott szemmel, mert fontos útmutatásokat kaphatsz. Lehet, hogy egy ideje úgy érzed, hogy nem vagy boldog a munkahelyeden, vagy akár az is megfordult a fejedben, hogy egy másik szakmát választasz.

Vedd komolyan ezeket a belső sugallatokat – ha folyton megjelenik előtted a 111-es szám, akkor azt üzenik neked az angyalok, hogy itt az idő a váltásra: az isteni szféra teljes mértékben támogat téged az új kezdetekben.

Ha úgy érzed, hogy szereted azt, amit csinálsz, csak egy ideje egy helyben toporogsz, akkor a 111-es sorszám azt jelentheti számodra, hogy itt az idő fizetésemelést, vagy előléptetést kérni a munkahelyeden.Ez a szám mindenképpen az angyalok bátorítását jelenti: jelentkezz az álommunkára, amire oly’ régóta vágysz – az univerzum támogatása a tiéd, neked csupán meg kell tenned az első lépést. Ha egy befektetésen gondolsz már jó ideje, akkor itt az idő, hogy belevágj; de ez egy új képzés, kurzus kezdetét is jelentheti. Ez a szám a növekedésről és a gyarapodásról szól.