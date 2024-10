Napi horoszkóp 2024. október 26.: a Kos szokatlanul érzékeny lesz, a Mérleg ma jobb, ha a megérzéseire hallgat

A napi horoszkóp ezúttal is megsúgja neked, mi vár rád ezen a napon. Mérlegként megérzéseid tökéletesen működnek, amelyre talán hallgatnod kellene, mert így olyan dolgok pottyanhatnak maguktól az öledbe, amely miatt megsokszorozódik az irigyeid száma. Kos jegyűként ezen a hétvégén kedved szerint történhetnek a dolgok, még az is lehet, hogy egy váratlan vendég csönget be hozzád. Halak, használd ki az édes semmittevést, és nyugodtan add át magad szárnyaló fantáziád világának. További részletekért olvasd el a napi horoszkópod.

Napi horoszkóp 2024. október 26.

Forrás: Shutterstock

Napi horoszkóp 2024. október 26., szombat:

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Mindenkinek vannak érzékeny pontjai, ez alól te sem vagy kivétel, még ha sokan azt is feltételezik rólad, hogy Kos jegyűként távol áll tőled az érzelgősség. A kommunikáció is nagy szerepet kap ma. Lehet, hogy olyan témákat is megbeszéltek a partnereddel, amelyek eddig rejtve maradtak.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hiába a hétvége, neked semmi kedved kimozdulni otthonról, pedig a napsütéses őszi idő is a szabadba csalogat. Szerencsére ezen könnyen lehet segíteni. Figyelj a tested jelzéseire és mára iktass be egy kis testmozgást, könnyed sétát a kutyáddal. Jót fog tenni a feszült idegeidnek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor jobban jársz, ha bízol az ösztöneidben, és engeded, hogy a szíved irányítson. Megérted, hogy az igényeid előtérbe helyezése nem önzőség. Tisztában vagy azzal, mi zajlik a hátad mögött, de ne akarj most mindent egyszerre megváltoztatni magad körül.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.) Ezt a napot szívesebben töltöd otthon, egyedül, nem vágysz emberek közé. Többnyire igyekszel meglátni a dolgok pozitív oldalát, ez pedig sok mindenen átsegít. De most úgy érzed, hogy egyes emberek néha úgy viselkednek, mintha egy idegen bolygóról érkeztek volna.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Tedd a dolgod, ne törődj mások okoskodó véleményével. Ma olyan problémákkal is szembesülhetsz, amiket már nem lehet megoldani, akármennyire is próbálkozol. Ha ilyennel találkozol, inkább engedd el, neked is jobb lesz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Különösen jól alakulnak a dolgaid, de ne hagyd, hogy elszaladjon veled a ló. Most a partnered, vagy egy családtagod részéről kompromisszumra van szükség, hogy megfelelően tudd kezelni egy régóta húzódó problémáját. A kulcsszó: türelem. A többi jön magától.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

A belső hangod óvatosságra int. Ha ma szívügyekben a megérzéseidre hallgatsz, páratlan felismerésekben lehet részed. Egy hozzád közel álló családtagod életében nagyon helytelen irányba haladnak a dolgok. Mondd el a véleményedet neki, ha kell, állj ki mellette, hálás lesz érte.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Ma órákat tölthetsz el azzal, hogy képzeletben elutazol jó messzire a problémáid elől, és ehhez az agyad minden kreativitását igénybe kell venned. Viszont, ha nem fantáziálsz tovább, hamar megtalálod a megoldást, a gondolatot pedig azonnal a tett követi.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.) Ma a családoddal kapcsolatos elvárások és a kötelezettségeid miatt felléphet némi konfliktus, ami érzelmi megpróbáltatáshoz vezethet. Ahhoz, hogy ezt meg tudd oldani, hideg fejjel kell döntened. A lelki békéd érdekében néha neked is engedned kell.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

A munkahelyi feladataid a hétvégén sem hagynak nyugodni. Nagyon fontos, hogy átlátható módon rangsorold a rád váró feladatokat, fontosság és sürgősség szerint. Maradj higgadt és ne hagyd, hogy az érzelmeid rossz irányba sodorjon. A helyzet szerencsére csak átmeneti.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Pénzügyi problémáid miatt kétségeid merülhetnek fel, talán érdemes lenne átgondolni a dolgokat. Kár lenne elhamarkodottan döntened, hisz anyagi mélyrepülésed csak átmeneti, ezért csak ideig-óráig hozhat gyógyírt egy kisebb-nagyobb kölcsön felvétele.

Halak napi horoszkóp (02.19-03.20.)

Már most karácsonyi lázban égsz. Elhatározod, hogy még ezen a hétvégén előkeresed a tavalyi díszeket, és ünnepi köntösbe öltözteted az otthonod. Azért próbáld meg beosztani az energiákat, nehogy pont decemberre robbanj le, mert túlhajszoltad magad az ünnepek előtt.