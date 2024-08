Luxus a köbön: Harper Beckham egy 3 millió forintot érő karkötőt villantott

Nem egy átlagos 13 éves tini életét éli David és Victoria Beckham lánya, de ilyen világhírű és népszerű szülőkkel aligha lenne képes rá. Harper Beckham, aki múlt hónapban ünnepelte 13. születésnapját, a hétvégén a bátyjával és szüleivel együtt Miamiban töltötte az estét.

Harper Beckham és édesapja között különleges kapcsolat van

Forrás: GC Images

Harper Beckham karkötője több mint 3 millió forintot ér

David Grutman, Victoria és David Beckham közeli barátja, aki egyébként étteremtulajdonos, Instagramon osztott meg képeket, amelyeken Harper boldogan mosolyog 21 éves bátyja, Romeo mellett a Kongresszusi Központban. Harper egy farmer rövidnadrágot és egy halvány rózsaszín felsőt viselt, amelyet sportcipővel párosított. A legfeltűnőbb darab azonban az arany karkötő volt, amely különlegesen csillogott a csuklóján. Nehéz volt nem észrevenni a gyönyörű karkötőt, amely valószínűleg egy Cartier sárga arany LOVE karkötő. Ez az ikonikus darab 7 050 fontba kerül (több mint 3 millió forintba - a szerk.) és 18 karátos sárga aranyból készült. A karkötő a Cartier egyik legismertebb darabjává vált, mióta a legendás ékszertervező, Aldo Cipullo 1969-ben megalkotta. A Cartier márka általában a hírességek és királyi családok kedvence, beleértve Meghan Markle-t, Sussex hercegnéjét is.

Természetesen, figyelembe véve, kik a szülei, messze nem ez az első alkalom, hogy Harper luxusmárkát visel – ne felejtsük el, hogy egy 100 000 fontos faháza van családjuk cotswoldsi birtokán.

Derékig érő platinaszőke hajjal fotózták le a 13 éves Harper Beckhamet

David az Instagramon ünnepelte lánya, Harper 13. születésnapját, még egy fotósorozatot is megosztott a „hercegnőjéről”, a testvéreivel töltött közös családi pillanatoktól kezdve azokig az emlékekig, amikor Harper támogatta őt a pályán. Kiemelve lánya öltözködés iránti szenvedélyét is, az egykori focista megosztott egy soha nem látott fotót is, amelyen lánya derékig érő, platinaszőke parókát visel. A fotó pedig a sorozatrajongóknak igencsak ismerős lehet, ugyanis a jellegzetes hajviselet mellett a kis Harper egy olyan ezüstláncot visel a nyakában, amelyet egy sárkány díszít. Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a legifjabb Beckham csemete a Trónok harca egyik legnépszerűbb karakterének, Daenerys Targaryennek van öltözve a fotón.