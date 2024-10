Negatív energiák és démoni lények leselkedhetnek ránk: erre vigyázzunk a temetőben!

Mindenszentekkor és halottak napján szinte mindenki kimegy a temetőbe, hogy a hozzátartozói sírját rendbe tegye, feldíszítse virágokkal. Ez teljesen rendben is van, hiszen ez a megemlékezés időszaka. De sajnos a temetőben nemcsak az emberek szeretteinek a lelke van, hanem olyanok is, akik nem keltek át a fénybe, és esetleg haragosak vagy éppen negatív entitások is lehetnek ott – avat be minket Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A temetőben nemcsak az emberek szeretteinek a lelke van, hanem olyanok is, akik nem keltek át a fénybe.

Forrás: Shutterstock

A temető energiái

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy veszélyes temetőbe menni és a szeretteink nyughelyét meglátogatni, tiszteletünket tenni. Hiszen nagyon sokan vannak, akiket megnyugtat, ha kilátogatnak ide, segíthet a gyászban. Ám nemcsak a csend és a nyugalom van jelen a temetőben, hanem olyan rezgések, energiák, amiket nem mindenki érez vagy esetleg lát szabad szemmel. Persze, ha odafigyelünk, és tiszteljük, nem háborgatjuk a holtakat, akkor a negatív dolgokat is elkerülhetjük.

Holt lelket is hazavihetünk

De mik azok a veszélyforrások, amelyekre ügyelnünk kell? Soha semmilyen tárgyat, még egy ártatlannak tűnő apróságot sem szabad magunkkal vinni innen. Sokan például még a tél előtt hazaviszik a vázákat, hogy azok ne fagyjanak el, vagy a virágokat, hogy majd tavasszal kiültetik őket. Ezt semmi esetre se szabad, mert ezzel az otthonunkba vonzhatunk negatív dolgokat, entitásokat, lelkeket és sok esetben akár még démoni lényeket is. Ennek következtében azt tapasztalhatják, hogy romlik az életminőségük vagy komolyabb betegségek következnek be rövid időn belül. Arra is figyeljünk, ha távozunk a temetőből, akkor már ne nézzünk vissza annak kapujából, mert a negatív energiákat így nehezebb elkerülni.

Ez vár a sírgyalázókra

Nagyon sokszor hallani olyan eseteket, hogy valakik rosszindulatból vagy puszta viccből meggyalázzák a sírokat. Higgyék el, hogy ezekre az emberekre keserű időszak vár, sőt sok esetben a családjukban számos tragédia történik majd. Persze, az elkövetők közül kevesen gondolnak arra, hogy ez esetleg azért történik, mert valamikor kárt okoztak a temetőben, inkább a sorsot hibáztatják. Pedig aki sírokat gyaláz, annak komoly árat kell fizetnie, és sajnos a vétlen szeretteinek is. Nem véletlen, hogy számos kultúrában napjainkban is úgy tartják, hogy tisztelni kell a holt lelkeket, és nem szabad bolygatni a síremlékeket sem.