Ma van az év utolsó tízmilliószoros napja – így használhatjuk ki az erejét

A tízmilliószoros napok a tibeti naptárhoz kapcsolódnak, és négy különleges buddhista ünnepre esnek. Ezek közül az utolsó ma, október 23-án van, amely egy rendkívüli nap arra, hogy tudatosítsuk a gondolatainkat és cselekedeteinket, hiszen ezen a napon minden teremtés – legyen az pozitív vagy negatív – fokozott erővel hat. Így nem mindegy, hogy milyen szándékot viszünk magunkkal, mert ezek a szándékok hatalmas visszhangot kapnak az univerzumban.

Ma van az év utolsó tízmilliószoros napja

Forrás: Shutterstock

Hogyan készüljünk fel a tízmilliószoros napra?

Az ilyen napokra való felkészülés lényege, hogy tudatosan készüljünk fel mentálisan és lelkileg egyaránt. A következő tippek segítenek abban, hogy a legtöbbet hozzuk ki ebből az erőteljes energiából:

Tisztítsd meg az elméd: Egy rövid meditáció vagy mindfulness gyakorlat segít abban, hogy tisztább fejjel tudj hozzáállni a naphoz. Koncentrálj a pozitívumokra, és próbáld elengedni a stresszt és a negatív érzéseket.

Fogalmazz meg világos szándékokat: Ez lehet akár egy egyszerű cél, mint a hála kifejezése vagy egy nagyobb cél, például egy új karrier elindítása. Az a lényeg, hogy legyen tudatos és pozitív a szándékod.

Adj hálát: A hála gyakorlása egy olyan eszköz, ami ilyenkor különösen erős. Gondolj át mindent, amiért hálás lehetsz – a múlt, a jelen és a jövő eseményeiért egyaránt.

Vizualizáld a jövődet: Képzeld el, ahogy a kívánt eredmények megvalósulnak. A vizualizáció, különösen egy ilyen tízmilliószoros napon, rendkívüli teremtő erővel bír.

Milyen tettekkel erősítheted meg a nap hatását?

Nemcsak a gondolatok és szándékok számítanak, hanem a cselekedetek is. Itt van néhány javaslat, amivel hozzájárulhatsz saját pozitív energiád erősítéséhez:

Segíts másoknak: A tízmilliószoros napok nem csak az önfejlesztésről szólnak, hanem arról is, hogy másokat is támogassunk. Akár egy apró gesztus is, mint egy kedves szó vagy egy segítségnyújtás, hatalmas hatással bírhat ilyenkor.

Teremts pozitív kapcsolatokat: Tölts időt azokkal, akik inspirálnak, akik pozitív hatással vannak rád, és akikkel kölcsönösen támogatjátok egymást.