A világbajnok kajakos a Dancing with the Stars egyik versenyzője. Kucsera Gábor saját bevallása szerint sosem táncolt, bulikban is inkább a pultot támasztja, de azért reméli, hogy elégedettek lesznek vele a nézők.

Kucsera Gábornak szokatlan a helyzet, sosem volt táncoslábú. A DWTS első próbáján el is gondolkodott, mit is keres ott. Kucsera Gábor és profi táncos párja, Stana Alexandra

Forrás: TV2 „A tánc nem volt az én világom. Az esküvőnkön is elmaradt az a bizonyos első közös tánc, Szabinának már nagy volt a pocakja, de ha nem lett volna, én akkor sem akartam volna mások előtt produkálni magamat. Tavaly még nemet is mondtam volna a felkérésre. De most, hogy újra összeraktuk a családot, rendbe hoztuk a házasságunkat, úgy voltam vele, hogy szembe kell nézni a félelmekkel. Mert A Nagy Duett óta bennem volt egy rossz érzés a színpaddal, a szerepléssel kapcsolatban" - mondta Kucsera Gábor a Borsnak, aki rácsodálkozott arra, hogy mennyit lehet fogyni a tánccal. Elképesztő, hogy milyen zsírégető a tánc, ezelőtt soha nem gondoltam volna ezt, már hat kilót fogytam, abba is hagytam az edzést a konditeremben. Minden izmot megmozgat, fájnak is az izmaim, fáj a térdem, meg néha az emeléseknél a csuklóm. De úgy érzem, kezdek belerázódni és már tudom élvezni a próbákat, el-elkap a táncos lendület már próbákon kívül is. Bízom benne, hogy sokakat meg tudok majd lepni az első élő adásban!