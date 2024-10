4 csillagjegy életét felforgatja az október 17-én érkező vadászhold

Az októberi teliholdat több kultúrában is vadászholdnak nevezik: a betakarítások után hagyományosan ez az időszak nyitotta meg a vadászszezont. A vadászhold az idei csillagászati ősz első szuperholdja is, amely körülbeül 30%-kal fényesebb, és jóval nagyobbnak is tűnik, mint egy átlagos telihold. Nézzük, mely csillagjegyek életét forgatja fel ez a különleges égi esemény!

Kos (03.21-04.20)

A vadászhold ideje alatt a Kos jegy szülöttei olyan lehetőségeket kaphatnak, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a szakmai előrelépésükhöz. A Kos számára ez az időszak az újjászületés és a kockázatvállalás időszaka lehet, azonban fontos, hogy körültekintően mérlegeljen, mielőtt nagy döntéseket hoz. A vadászhold segíti abban, hogy mélyebb önismeretre tegyen szert, és elengedje azokat a tényezőket, amelyek visszatartják a fejlődését.

Rák (06.22-07.22)

A Rák jegyűek számára ez az időszak érzelmileg lehet megterhelő. A vadászhold fokozza az érzékenységet, és felszínre hozhatja a régóta elfojtott érzelmeket. Bár nehézségeket élhetnek át a családi vagy párkapcsolati területeken, a telihold energiái abban segítenek, hogy tisztábban lássák helyzetüket, és elkezdjék gyógyítani a régi sebeket. Az elengedés és az érzelmi lezárás kulcsfontosságú lesz számukra.

Skorpió (10.23-11.21)

A Skorpió jegyűek számára a vadászhold mély belső átalakulást hoz. Felerősödik a bennük szunnyadó szenvedélyt, ugyanakkor arra ösztönzi őket, hogy szembenézzenek a belső félelmeikkel. A Skorpió számára ez egy hatalmas lehetőség a fejlődésre, de fontos, hogy megőrizze lelki nyugalmát, és ne hagyja, hogy az intenzív érzelmek teljesen átvegyék az irányítást. Ez az időszak egy új életszakasz kezdetét hozhatja el.

Nyilas (11.22-12.21)

A vadászhold különleges energiái nagy hatással lesznek a Nyilas jegyűek életére is. Új lehetőségek nyílhatnak meg előttük, különösen a szakmai életükben. A telihold fénye rávilágíthat azokra a területekre, ahol eddig elakadtak, végre lehetőségük lesz előre lépni. A Nyilas számára ez a telihold az optimizmus és a pozitív változások időszakát hozza el.