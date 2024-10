Ez a 3 csillagjegy féltékenynek született

A féltékenység egy természetes emberi érzelem, amely akkor jelentkezik, amikor az illető attól fél, hogy egy számára fontos emberi kapcsolat veszélybe kerül. Ha nem kezeljük megfelelő módon, akkor hosszú távon visszafordíthatatlan következményekkel járhat és megölheti a kapcsolatot. Versenyhelyzetben is kialakulhat: nem csak a párunkra, hanem a barátainkra, testvérünkre, vagy a kollégáinkra is lehetünk féltékenyek. Freud szerint a féltékenység megjelenésének okait gyermekkorban érdemes keresnünk. Azonban akadnak olyanok, akik már a születésük pillanatában olyan tulajdonságokkal lettek felruházva a bolygók által, amelyek által hajlamosabbak a féltékenységre, mint mások. A következő csillagjegyek féltékenynek születtek.

Ezek a csillagjegyek féltékenynek születtek Forrás: Shutterstock

Ezek a csillagjegyek a legféltékenyebbek

1. Rák

A Rákok nagyon érzékenyek és hajlamosak a féltékenységre. Számukra a biztonság és a stabilitás jelent mindent; ha egyszer eljátszod a bizalmát, nagyon nehezen szerezheted vissza. A Rák mindent megtesz azért, hogy családját, szeretteit megvédje, számára az otthon jelenti a legfontosabb értéket az életben. Ezért rendkívül érzékeny arra, ha azt érzi, hogy az otthon melege veszélybe kerül például azáltal, hogy egy potenciális harmadik fél belép a képbe. Mivel erős intuícióval rendelkezik, gyakran apró jelekből is megérzi, ha baj van. Ha önértékelése gyengébb, akkor azonban képtelen megállapítani, hogy a megérzései, vagy a félelmei okozzák féltékenységét.

2. Skorpió

A Skorpió a legféltékenyebb csillagjegy és híres arról, hogy előszeretettel próbálja meg birtokolni társát. Nagyon érzékenyen reagál, ha úgy érzi, hogy valaki más szemet vetett a szerelmére, és hajlamos arra, hogy akkor is gyanakodjon, amikor abszolút semmi oka nincs rá. A Skorpió nem csak a párkapcsolatán belül féltékeny: munkahelyén is gyakran előfordul, hogy versenyez társaival, vagy féltékeny egy-egy kollégája sikerére. A Skorpió féltékenységének okai között szerepel az érzelmei intenzitása; ezen csillagjegy szülöttei ugyanis rendkívül mély érzésűek és amikor szerelmesek, akkor teljes mértékben elköteleződnek szívük választottja mellett. Bizonytalanságuk gyakran bizalmatlanságot szül: nehezen bíznak meg partnerükben és ennek hangot is adnak.