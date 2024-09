Péntek 13.: valós tragédiák, amik ezen a balszerencsés napon történtek

Péntek 13. Ez az a nap, amikor még a kevésbé babonás emberek is próbálnak ügyelni arra, hogy véletlenül se haladjon át előttük egy fekete macska. Nem véletlen, hogy ez a dátum egy klasszikus horrorfilm-franchise névadója is lett. Sokan szerencsétlennek tartják a péntek 13-át, és úgy vélik, hogy a babona valóban hatással lehet az adott napon végzett cselekedetekre. A babona mellett ezen a napon több hátborzongató esemény is történt. A péntek 13 nem csupán egy dátum, hanem egy nap, amely mögött számos valós tragédia rejtőzik. Az alábbiakban 5 olyan megtörtént eseményt gyűjtöttünk össze, amelyek péntek 13-án történtek. Vajon ezek a sors furcsa játékaiként vagy csupán kísérteties véletlenekként értelmezhetők? Mindenki döntse el maga.

A péntek 13 egyik rettegett szereplője.

Péntek 13 – sokak számára a szerencsétlenség és babonák szinonimája

Az év ezen napján a hiedelmek szerint különösen rossz dolgok történhetnek, és úgy tűnik, hogy a történelem néha igazolja is ezt.

1. 1972. október 13. – Az Andokban történt szörnyű katasztrófa

1972. október 13-án, pénteken, egy urugwayi légitársaság gépe 45 utassal a fedélzetén a viharos időjárás és a navigációs problémák miatt egy sziklafalnak csapódott, és lezuhant az Andokban. 12 ember azonnal szörnyet halt. Az életben maradottak túlélésért folytatott küzdelme több mint két hónapig tartott és rengeteg borzalmat kellett elszenvedniük. Élelem hiányában kétségbeesett helyzetükben kannibalizmushoz folyamodtak, hiszen ez az egyetlen módjuk maradt a túlélésre. Az eseményről később könyvet írtak és filmet is készítettek.

Ugyanezen a napon Oroszországban 174 ember vesztette életét, amikor egy orosz utasszállító repülőgép lezuhant Moszkva közelében.

2. 2006. október 13. – A nagy hóvihar Buffalo környékén

2006. október 13-án, pénteken, egy rendkívüli, tó hatású hóvihar sújtotta New York állam Buffalo városát és környékét. A hó mennyisége helyenként elérte az 1 métert is, ami októberben ezen a környéken teljesen szokatlan. A hóvihar központja Nyugat-New York legnépesebb negyede volt, ahol közel egymillió embert érintett közvetlenül a vihar. Rengeteg fa dőlt ki és az áramszünetek miatt közel félmillió ember maradt áram nélkül. A közlekedés is teljesen lebénult. A hatalmas hóesés miatt az emberek otthonaikban rekedtek, és a helyzet megoldása hónapokig tartott.